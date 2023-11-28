Elektrikli programı Ford'a pahalıya mal oldu: Tam 400 bayi kaybetti

Yayınlanma: 28.11.2023 - 20:26

Güncelleme: 28.11.2023 - 20:26

Ford geçen yıl bayi ağından otomobil üreticisinin "devrim niteliğindeki" elektrikli araç dönüşümünün bir parçası olmalarını istemişti.

Aralık ayında CEO Jim Farley 1.920 bayinin programa katıldığını açıkladı. Bunlardan 1.659 bayi daha yüksek olan "Certified Elite" kademesini seçti.

Diğer 261 bayi ise "Sertifikalı" kademeyi tercih etti. Daha düşük seviye 500 bin dolar ilk yatırım gerektiriyor ve onarım ve bakım ile bir adet halka açık DC hızlı şarj cihazını içeriyor. Bayiler yaklaşık 1 milyon dolar karşılığında, ek bir hızlı şarj cihazı, demo üniteleri, hızlı ikmal ve Ford.com'da bir varlık içeren daha yüksek "Elite" kademesini de tercih edebiliyorlar.

Geçen hafta Automotive News tarafından yayımlanan bir rapor, Ford'un "pazardaki değişiklikleri" takiben elektrikli araç bayi gereksinimlerini hafifleteceğini ortaya koydu. Program eleştirilerden de nasibini aldı.

Değişiklikler arasında daha az sayıda L2 şarj cihazı ve uzatılmış bir kurulum süresi yer alıyor. Bayi eğitimi de yarı yarıya azaltılarak yaklaşık 20 bin dolara indirilecek.

Haber, Ford'un ocak ayında bayilerin kademeleri değiştirmesine veya programdan çıkmasına izin vermek de dahil olmak üzere kısıtlamaları hafifleteceğini söylemesinin ardından geldi.

Automotive News'ün raporuna göre, aralık ayından bu yana yaklaşık 400 bayi Ford'un EV satış programından ayrıldı.

Ford; Tesla ve diğer doğrudan tüketiciye satış yapan rakiplerine ayak uydurabilmek için Sertifikalı Elit bayilerinin stoklarını yenileyebilecekleri "perakende ikmal merkezleri" oluşturacak. Ford, değişikliklerin maliyetleri düşürmeye yardımcı olacağını ve "bayilerin ve dolayısıyla müşterilerin EV'lerini alabilecekleri hız ve verimliliği artırmak için tasarlandığını" söyledi.

Bir şirket sözcüsüne göre, seçkin bayiler müşteri test sürüşleri için "sınırlı" stok tutacak.

Ford pazartesi günü yaptığı açıklamada, EV bayi programına kayıtların yaklaşık 1.550'ye veya ağının yaklaşık yüzde 53'üne düştüğünü söyledi.

Bayilerden gelen tepkiler üzerine Ford gereklilikleri hafifleteceğini açıkladı.

Bu hamle, Ford'un elektrikli araç planlarında birkaç büyük gecikme olduğunu açıklamasının ardından geldi. Ford, elektrikli araç harcamalarını yaklaşık 12 milyar dolar geri çekiyor.

Ayrıca F-150 Lightning'in üretildiği Michigan'daki EV fabrikasındaki üç vardiyadan birini azalttı. CFO John Lawler, şirketin geçen ay "bazı Mustang Mach-E üretimini durdurduğunu" da sözlerine ekledi. Lawler, "SK On ile birlikte Kentucky'deki ikinci BlueOval SK JV akü tesisini erteleme kararı almak da dahil olmak üzere çeşitli yatırımları da yavaşlatıyoruz" dedi.