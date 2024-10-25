Alman otomotiv devi Mercedes-Benz'in kârı düştü: Çin pazarının etkisi büyük!

Yayınlanma: 25.10.2024 - 16:14

Güncelleme: 25.10.2024 - 16:16

Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, yılın üçüncü çeyreğinde Çin'deki lüks otomobil satışlarındaki zayıflığın etkisiyle kâr düşüşü yaşadı. Temmuz-eylül dönemine ait düzeltilmiş faaliyet kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 azalarak 2,51 milyar Euro'ya indi.

NET KÂRDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Mercedes-Benz'in açıklamalarına göre, bu dönemde net kâr yüzde 53,8 düşüşle 1,72 milyar Euro oldu. Şirketin satış gelirleri de yüzde 6,7 azalarak 34,52 milyar Euro seviyesine geriledi.

Şirketin açıklamasında, binek otomobil birimindeki kârlılığın daha düşük fiyatlandırma ve yüksek marjlı modellerin satışındaki gerilemeden olumsuz etkilendiği ifade edilerek, "Mercedes-Benz Group, zorlu pazar şartlarına ve özellikle Çin'deki rekabete rağmen üçüncü çeyrekte güçlü satış performansı gösterdi" denildi.

SONUÇLAR HEDEFLERİN ALTINDA

Mercedes-Benz Group AG Mali İşler Direktörü Harald Wilhelm, çeyrek sonuçlarının hedeflerin altında kaldığını ve bundan sonra maliyetlere daha fazla odaklanacaklarını belirtti.

Araç teslimatları ise üçüncü çeyrekte yüzde 1,4 düşüşle 503 bin 573 adede geriledi. Yılın ilk dokuz ayında ise teslimatlar yüzde 4,3 azalarak 1 milyon 463 bin 263 adede düştü.

MERCEDES-BENZ HİSSELERİ DÜŞÜŞTE

Mercedes-Benz hisseleri, bu haberlerin ardından Alman borsasında yüzde 3'ten fazla değer kaybederek 57 Euro'nun altına geriledi.

Alman otomotiv sektörü, Avrupa'daki ekonomik yavaşlama, yüksek enerji maliyetleri ve Çin'in hızla büyüyen elektrikli araç piyasasındaki rekabet gibi zorluklarla kârşı kârşıya. Çin'deki yerli üreticiler ve Tesla gibi güçlü rakipler nedeniyle Alman üreticiler fiyat indirimine gitmek zorunda kalabilir.

Çin hükümetinin uygulamaya koyduğu ekonomik teşvik paketi, sektördeki sıkıntıları hafifletmekte yeterli olmayabilir. Analistler, Mercedes, BMW ve Audi gibi lüks otomobil üreticilerinin Çinli rakipleriyle rekabet edebilmek için fiyatlarını düşürmek zorunda kalacaklarını öngörüyor.