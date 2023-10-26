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Yeni konseptiyle Subaru ralliye dönüş sinyali verdi

Subaru Tokyo Motor Show'da iki kapılı yeni konsepti ile dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.10.2023 - 14:14
Yeni konseptiyle Subaru ralliye dönüş sinyali verdi
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Subaru, Tokyo Motor Show'da elektrikli iki kapılı coupe konseptini tanıttı.

Subaru Sport Mobility Concept markanın hâlâ spor otomobil pazarına elektrifikasyonla nasıl yaklaşabileceğini düşündüğünü gösteriyor. 

Subaru, Sport Mobility Concept'in "her zaman, her yere gitme ve günlük yaşamdan sıra dışı ortamlara kadar dilediğince sürüş keyfini" somutlaştırdığını söylüyor. Saf elektrikli güç aktarma organları dışında hiçbir teknik ayrıntı açıklanmadı. Ancak Subaru, sürücünün "dört tekerleği de istediği gibi kontrol edebildiği" dört tekerlekten çekişli olabileceğini öne sürüyor. 

Sport Mobility Concept, geleneksel coupe'lerden daha yüksek bir sürüş yüksekliğine sahip. Turbofan tekerlekleri barındıran kutu tekerlek yuvaları, düz kaputlu kare gövde ve kabarık ön uç, araca büyük bir duruş kazandırıyor. Yanda dijital kanat aynaları da görülüyor. 

Ön tarafta ince LED farların yanı sıra bir ralli otomobilinde bulunan klasik ikincil farlara benzeyen iki büyük bölüm yer alıyor. Arkada daha fazla LED aydınlatma var ve 'SUBARU' yazısı da aydınlatılmış. 

Subaru'nun WRC'ye dönüşü son aylarda birkaç kez gündeme geldi. Tamamen elektrikli Sport Mobility Concept'in gelecekteki bir WRC katılımcısının önizlemesi olabileceği düşünülüyor. Konsept model ile Subaru'nun zengin ralli mirasını unutmaması da dikkatlerden kaçmadı.


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