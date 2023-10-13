Yeni Opel Corsa bayilerde yerini aldı: Fiyatları belli oldu

Yayınlanma: 13.10.2023 - 12:42

Güncelleme: 13.10.2023 - 12:42

Yeni Opel Corsa’nın giriş seviyesini oluşturan manuel şanzımanlı ve 1.2 lt 75 HP’lik benzinli motorlu versiyonu 880.900 TL’den satışa sunulurken eşzamanlı olarak satışa çıkarılan yeni Opel Corsa Elektrik’in fiyatı 1.175.900 TL’den başlıyor. Yeni Corsa’nın 1.2 lt’lik turbo benzinli motorunda ayrıca 100 ve 130 HP’lik güç seçenekleri de tercih edilebiliyor. Türkiye’de 2023’ün ilk 9 aylık döneminde, B-HB segmentinde ithal araçlarda lider konumda yer alarak büyük bir başarıya imza atan Opel Corsa, yenilenen Opel Vizör marka yüzü ve arka tasarımıyla, markanın karakteristik ön ve arka cephesini yeni döneme uyarlıyor. Opel Corsa’nın tamamen dijital kokpitiyle zenginleşen iç görünümü, Qualcomm Technologies’in Snapdragon® Kokpit Platformu’na dayanıyor ve 10 inç’e kadar büyük renkli dokunmatik ekrana kavuşuyor. Edition, GS ve Ultimate donanım seviyelerinde tercih edilebilen yeni Opel Corsa, 6 farklı renk ve versiyonlara göre 4 farklı alaşım jant ile yollara çıkıyor.

OPEL CORSA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Opel’in 1982’den günümüze aralıksız ürettiği B hatchback modeli Corsa, yeni tasarımı ve donanım özellikleriyle ekim ayı itibarıyla Türkiye pazarında 880.900 TL’den başlayan fiyatlarla satış sunuldu. Yeni Corsa’nın giriş seviyesini, 1.2 lt, 75 HP’lik 5 ileri manuel şanzımanlı Edition donanım versiyonu temsil ediyor. Aynı donanım paketi, 1.2 lt 100 HP’lik 8 ileri otomatik şanzımanla da tercih edilebiliyor. Yeni Corsa’da 1.2 lt 100 HP’lik motor ve 8 ileri otomatik şanzıman ayrıca GS donanımıyla da tercih edilebiliyor. Yeni Corsa, serinin en kapsamlı ekipman seviyesinin yer aldığı Ultimate donanımda, 1.2 lt, 130 HP’lik benzinli motor ve 8 ileri otomatik şanzıman ile sunuluyor. Yeni Opel Corsa’nın benzinli motorlarına ek olarak Yeni Corsa Elektrik de GS donanımı ile 1.175.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

SIFIR EMİSYONLU OPEL CORSA ELEKTRİK

Yeni Opel Corsa’nın tamamen elektrikli versiyonu Corsa Elektrik, GS donanım paketi ve 136 HP’lik elektrikli motoruyla, 1.175.900 TL’den başlayan fiyatlardan satışa sunuldu. 100 kW/136 HP ile WLTP’ye göre 354 km’ye kadar menzile ulaşabilen yeni Opel Corsa Elektrik, anlık 260 Nm tork ile sadece yüksek verimlilik seviyesi sunuyor. Yeni Corsa Elektrik, hızlı şarj cihazı ile yüzde 20’den yüzde 80’e sadece 25 dakikada şarj oluyor.

0-50 km/s hızlanması 2,8 saniye süren Corsa Elektrik, 8,2 saniyede de 0-100 km/s hızlanmasını tamamlayabiliyor. Maksimum hız ise elektronik olarak 150 km/s’de sınırlandırılmış durumda.