Kia yeni elektrikli SUV konsepti EV3 görüntüleri ortaya çıktı

Yayınlanma: 12.10.2023 - 18:06

Güncelleme: 12.10.2023 - 18:06

Kia'nın tamamen elektrikli model yelpazesi Kia EV3 ile yeni bir üye daha kazanmak üzere.

EV9 Konsept ve EV5 Konsept gibi EV3 Konsept de üretime hazır olmaya yakın ve kompakt SUV'un 2024 yılında yollara çıkması bekleniyor. EV3 Konsept, EV9 ve EV5'te de görülen köşeli tasarım temalarına yer veriyor. İç mekânda radikal bir minimalist yaklaşım benimseniyor.

EV3 için herhangi bir teknik detay açıklanmadı ancak EV6'da görülen Hyundai-Kia Group'un E-GMP platformunu kullanması bekleniyor. Bunun da 482 kilometre üzerinde bir maksimum menzil için 58kWh ve 77.4kWh batarya boyutları arasında bir seçim yapması anlamına geldiği ifade ediliyor. Tek motorlu ve çift motorlu dört tekerlekten çekişli güç aktarma organlarının da modelde yer alması bekleniyor.

EV3 Konsept görünüş açısından Kia'nın mevcut tasarım diline uyuyor. C-segmenti bir SUV olan araç, Kia Sportage'a yakın boyutlara sahip ancak daha bodur ve kalın tekerlek kemerleriyle agresif bir duruşa sahip.

İLK KEZ KULLANILACAK TEKNOLOJİ

Ön tarafta, kaputun ön kenarı boyunca uzanan şerit olmaksızın LED farlar EV5'inkilere benziyor ve gerçek bir ızgaradan söz etmek mümkün değil.

Boyalı sütunların olmaması tavana yüzer bir etki verirken, tavan çizgisi daha sportif bir profil oluşturmak için arkaya doğru eğimli. Yana doğru düşen arka ışık şeritleri ise otomobilin genişliğini daha da vurguluyor.

İç mekan, oval şekilli direksiyon simidi, yüzer orta konsol, ortam aydınlatması, gösterge panelinde yer alan devasa çift ekran ve alan hissini artırmaya yardımcı olmak için oldukça minimal bir düzen ile EV9 Konsept'te oldukça yakın görünüyor.

Kia, EV3'ün günlük işleyişini iyileştirmeye yardımcı olmak için yapay zeka teknolojisini kullanıma sunacak. Firma, teknolojinin EV3 modelinde ilk kez kullanılacağını ve program yönetimi, rota optimizasyonu, seyahat planlaması, eğlence ve acil durum desteği gibi şeylerin düzenlenmesine yardımcı olabileceğini söylüyor.