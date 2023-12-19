Yeni Opel modelleri yakıt ekonomisi ile öne çıktı: Kilometrede sadece 37 kuruş

Yayınlanma: 19.12.2023 - 14:51

Güncelleme: 19.12.2023 - 16:57

Opel Combo Life Electric ve Vivaro Life Electric artık şarjla 350 kilometreye kadar yol kat edebiliyor.

Avrupa pazarında Vauxhall adını kullanan Opel kompakt Combo, orta boy Vivaro ve tam boy Movano minibüslerini makyajladıktan sonra, Avrupa'da Vauxhall minibüs türevi insan taşıyıcılarına zaman ayırmasının vakti gelmişti. Yedi kişilik Vauxhall Combo Life Electric ve dokuz kişiye kadar oturma imkânı sunan Vauxhall Vivaro Life Electric'in güncellenmiş versiyonları ortaya çıktı.

Vauxhall her ikisine de kendine özgü 'Vizor' ızgara tasarımını ekledi, yani Corsa süper miniden Grandland aile SUV'una kadar uzanan tüm binek araçları artık ortak bir tasarım dilini paylaşıyor.

Ön uçtaki değişiklikler yeni ızgarayla sınırlı değil; her iki araç da daha agresif tamponlara ve daha belirgin bir aydınlatma imzasına sahip çok daha ince LED farlar yer alıyor. Combo Life, Vauxhall'ın diğer yol kullanıcılarının gözünü kamaştırmadan yolu aydınlatmaya yardımcı olan adaptif IntelliLux LED Matrix ışık teknolojisine bile sahip.

Her iki aracın kabini de yeniden tasarlandı ve artık 10 inçlik dokunmatik ekranın yanı sıra kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto akıllı telefon bağlantısı ve kablosuz şarj pedi içeriyor. Bu arada, yeni direksiyon simidi tasarımı daha modern görünmesinin yanı sıra, arkasında rejeneratif fren sisteminin farklı güçleri arasında geçiş yapmak için kulakçıklar da bulunduruyor.

ENERJİ TÜKETİMİ

Her iki modelde de sürücü dikkat uyarısı, trafik işareti tanıma ve şerit takip asistanı dahil olmak üzere 18 adede kadar sürücü destek sistemi sunulduğu açıklandı.

Menzil de önemli ölçüde artırıldı ve Vivaro Life Electric en büyük artışı elde etti. Dokuz koltuklu EV 350 kilometreye kadar menzil sağlayan yeni 75kWh bataryaya sahip. Vivaro Life Electric'te 50kWh'lik bir ünite mevcut olmaya devam edecek ve bir şarjla 225 kilometreye yakın menzil sunarken daha düşük bir fiyat etiketi de sunacak.

1 kw enerji ev prizi ile ortalama 1 lira 73 kuruşken 75 kWh batarya yaklaşık 130 liraya yüzde 100 doldurulabiliyor. Bu sayede 350 kilometre yapan Vivaro Life Electric kilometrede ortalama 37 kuruşluk enerji tüketiyor.

Combo Life Electric daha önce olduğu gibi aynı 50kWh bataryaya sahip, ancak aktarma organlarındaki gelişmeler, şarjlar arasında 330 kilometre gidebileceği anlamına geliyor. Daha önce yapabildiğinden yaklaşık 55 km daha fazla. Her iki MPV'nin ön tekerlekleri hâlâ 136 hp ve 260Nm tork üreten tek bir elektrik motoru tarafından tahrik ediliyor ve maksimum 100kW şarj hızına sahip.

OPEL COMBO BOYUTLARI

Daha küçük olan Combo Life Electric'in 4,41 ve 4,76 metre olmak üzere iki uzunluğu mevcut ve pratiklik de değişmiyor. Uzun olan üçüncü bir koltuk sırası ekleyerek sürücü koltuğu hariç tüm koltuklar katlandığında yedi kişi veya 4 bin litreye kadar eşya alabiliyor. Vivaro Life Electric ise versiyona bağlı olarak 4,98 veya 5,33 metre uzunluğunda, doğru konfigürasyonda dokuz kişi alabiliyor veya sadece iki kişi varsa 4 bin 900 litre yük taşıyabiliyor.

Tam fiyatlandırma ve teknik özellikler önümüzdeki yılın başlarında açıklanacak.