3 saniyede 100 kilometreye çıkan yeni Tesla Model 3 Performans Türkiye'ye gelecek mi?

Yayınlanma: 24.04.2024 - 18:06

Güncelleme: 24.04.2024 - 18:06

Tesla, Model Y ile birlikte en çok satılan aracı Model 3'ün daha hızlı ve daha güçlü bir versiyonu olan yeni Model 3 Performance'ı tanıttı. Marka aynı zamanda yeni modeli İngiltere'de satışa sundu.

DÜNYA ÇAPINDA BAŞARI

Tesla Model 3, en çok satan elektrikli otomobillerden biri olarak popülaritesini artırmayı başardı. Haziran 2021'de Tesla Model 3 dünya çapında 1 milyon adetlik satışı aşan ilk elektrikli otomobil oldu.

2023'TE MAKYAJLANDI

Ardından 2023'te daha fazla menzil ve yeni teknoloji getiren bir orta ömür makyajı aldı, şimdi ise sıra serinin en hızlısı olan Performans'a geldi.

YENİ PERFORMANS DAHA AERODİNAMİK

Yeni Performance, daha aerodinamik bir tasarım, ön tamponda yeni bir soğutma kanalı, ayrıca yeni farlar ve arka lambalar ile makyajlı serinin geri kalanıyla aynı dış düzenlemeleri kazandı.

Estetik değişiklikler arasında bir arka difüzör ve dengeye yardımcı olmak için karbon fiber spoyler yer alıyor.

YENİ JANTLAR

Tesla'ya göre ayrıca "daha keskin dönüş tepkisi, gelişmiş öngörülebilirlik ve hem yol hem de pist yüzeylerinde virajlardan daha fazla çekiş" için kademeli bir düzene sahip yeni dövme 20 inç alüminyum jantlar da var.

ARTIK DAHA DA HIZLI

Tesla ayrıca Model 3 Performance'ın 'yeni tahrik ünitesinin' 460 bg'den fazla gücü açığa çıkardığını ve 0'dan 100 km/s hıza 2,9 saniyede ulaşarak önceki aracın 3,1 saniyelik 0'dan 100 km/s hızlanma süresini geride bıraktığını söylüyor. En yüksek hız ise 260 kilometreden ile 263 kilometreye çıktı.

TESLA MODEL 3 PERFORMANS BATARYA

Tesla, Performance'ın hangi bataryayı kullandığını söylemiyor, ancak bunun Long Range ile aynı 78kWh ünite olduğundan şüpheleniliyor.

TESLA MODEL 3 PERFORMANS MENZİL

Güç, çift motorlu bir kurulumla dört tekerleğe de gönderiliyor ve maksimum menzil 528 kilometre olarak ifade ediliyor.

TESLA MODEL 3 PERFORMANS TRACK MODE V3

Yeni Performance'ın şasisinde de çeşitli değişiklikler yapıldı. Artık elektrikli motor kontrollerini, uyarlanabilir süspansiyonu, güç aktarma sistemi soğutmasını ve Tesla'nın 'Araç Dinamikleri Kontrolörünü' yeni bir tek sistem altında birleştiren yeni 'Track Mode V3' var.

'PİSTE HAZIR FRENLER'

Tesla bunun "günlük kullanılabilirlikten vazgeçmeden üstün yol tutuş performansı" sağladığını söylüyor. Yapısal sertlik artırıldı, güncellenmiş yaylar, yeni denge çubukları ve burçlar bulunurken, 'piste hazır frenler' 'yüksek performanslı' fren balatalarına sahip.

EKSTRA YAN DESTEKLİ KOLTUKLAR

İçeride 15,4 inçlik devasa bir merkezi ekran ve minimalist bir tema ile Model 3 serisinin geri kalanına benziyor. Ancak spor koltuklar, ısıtmalı ve havalandırmalı olma seçeneği ile ekstra yan desteklerle yenilendi.

TESLA MODEL 3 PERFORMANS SATIŞ TARİHİ

Tesla, Model 3 Performance'ın ilk teslimatlarının bu yılın temmuz ayından önce başlayacağını da açıkladı.

TESLA MODEL 3 PERFORMANS FİYATI

İngiltere'de şu anda sipariş edilebilen Tesla Model 3 Performance, orta sınıf 'Long Range'den 10 bin sterlin ve giriş seviyesi Model 3 Rear-Wheel Drive'dan 20 bin sterlin daha pahalı olarak 59,990 sterlinden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

TESLA MODEL 3 PERFORMANS TÜRKİYE'YE GELECEK Mİ?

Tesla Model 3 Performans İngiltere'de Tesla Model Y Performans ile aynı başlangıç fiyatına sahip.

Benzer bir fiyatlandırma ile Tesla Model 3 Performans'ın Türkiye'de vergiler dahil 3 milyon 334 bin 733 TL'ye satılan Model Y ile aynı fiyata satışa sunulması ilk etapta beklense de durum böyle değil. Çünkü Türkiye'de satışa sunulan Tesla Model Y Almanya'da üretilirken Tesla Model 3 ise Çin'de üretiliyor ve Çin'de üretilen elektrikli otomobillere yüzde 54 gümrük vergisi alınıyor. Bu nedenle Tesla yalnızca Model Y'yi Türkiye'de satışa sunuyor.

Gümrük vergisi nedeniyle Tesla Model 3 Performans'ın Türkiye'de satışa sunulması durumunda fiyatı 5 milyon TL'nin üzerine çıkacağı için Türkiye'ye gelmesi beklenmiyor.