Yeni yıl kampanyası devam ediyor: Chery ile Çin Seddi'ne seyahat

Yayınlanma: 26.12.2023 - 14:48

Güncelleme: 26.12.2023 - 14:48

Chery, modelleriyle kazandırmaya devam ediyor. Kısa zamanda dünyada olduğu gibi Türk tüketicisinin de büyük takdirini kazanan Chery, aralık ayında devreye aldığı yeni hediyelerle dolu kampanyasında geride bıraktığı ilk iki dönemin ardından üçüncü kuralara katılım fırsatı sunuyor. Chery, yeni yıl kampanyası kapsamında 12 kişiye ücretsiz Çin seyahati, 15 kişiye de iPhone 15 kazanma fırsatı sunuyor.

Yeni bir Chery marka otomobil satın alan müşteriler 21-31 Aralık tarihleri arasında üçüncü kuralara katılım fırsatı kazanıyor. Kampanya kapsamında Chery müşterileri, dünyanın harikalarından biri olan görkemli Çin Seddi’ni ve modern metropolü Şanghay’ın gökdelenlerini ücretsiz olarak ziyaret etme şansına sahip olacak. Ayrıca kazanan müşteriler, Chery fabrikasını ziyaret ederek otomobillerin nasıl üretildiğini görebilecek ve Chery'nin gelecekteki ürünlerini test edebilecekler. Kampanyada tüm çekiliş sürecini ise Milli Piyango İdaresi gerçekleştirecek, devamındaki hakların teslim edilmesi ve ilgili düzenlemeleri de yine idare takip edecek. Chery’nin gerçekleştirdiği ilk kura katılımcılarına yönelik çekiliş sonuçları ise 25 Aralık tarihinde duyurulacak.

FAİZSİZ KREDİ FIRSATLARI

Aralık kampanyası kapsamında Chery, zam yapmayıp tüm modellerinde fiyatları sabit tutarken tüketicilerin yeni bir SUV sahibi olmasını kolaylaştırıyor. Aralık ayı boyunca sürecek olan kampanyada, tüm Chery modellerinde 100 bin TL’ye kadar araç takas desteği ve 250 bin TL’ye kadar faizsiz kredi sağlanıyor.