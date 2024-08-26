Yenilenen yüzüyle Türkiye pazarında
KIA’nın SUV segmentindeki amiral gemisi Yeni Sorento, Türkiye yollarında yerini almaya hazırlanıyor.
Beş ve yedi koltuklu seçeneklerle sunulan yeni Sorento, verimli hibrit motoruyla da Kia’nın sürdürülebilir ulaşım hedefini destekliyor.
Modelin öne çıkan özellikleri arasında, hava hücreli bel desteği ve elektrikli ayarlanabilir yan desteklere sahip Ergo Motion sürücü koltuğu bulunuyor.
TSorento, 3 milyon 995 bin TL başlangıç fiyatıyla Türkiye’de satışa sunuluyor.
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