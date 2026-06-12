Yerli üretim Renault Boreal satışa sunuldu: İşte ÖTV muafiyetli modelin fiyatı ve özellikleri

Renault’nun Türkiye’de, Oyak Renault Bursa Fabrikaları'nda üretilen yeni C segmenti SUV modeli Renault Boreal, Türkiye yollarına çıkıyor. OYAK ve Renault’nun açıkladığı 400 milyon Euro’luk yatırımın en önemli sonuçlarından biri olan Boreal, hem ülke ekonomisine hem de otomotiv ekosistemine önemli katkılar sağlamayı hedefliyor.

EN ÇOK SATAN OTOMOBİL OLMA HEDEFİ

Modelin Türkiye pazarındaki stratejik konumuna değinen MAİS A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Bahaettin Tatoğlu, Boreal’i yalnızca Türkiye’de üretilen bir model değil, aynı zamanda Türk kullanıcılarının ihtiyaçlarına göre geliştirilen bir araç olarak tanımladı:

"Clio, Megane Sedan ve Duster ile Türkiye'nin en güçlü yerli ürün gamlarından birine sahibiz. Dördüncü yerli modelimiz olan Boreal ile pazardaki liderliğimizi daha da ileriye taşıyacağız. Güçlü tasarımı ve verimli motor seçenekleriyle bu modelin segmentte dengeleri değiştireceğine ve 2027 yılında Türkiye’nin en çok satan otomobili olacağına inanıyoruz."