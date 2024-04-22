Yılın ilk çeyreğinde otomotiv ihracatı 256 bin 511 adet olarak gerçekleşti: Yerli payı düşüyor

Yayınlanma: 22.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.04.2024 - 04:00

Kuruluşunun 50. yılını kutlamaya hazırlanan Otomotiv Sanayii Dernegˆi (OSD), 2024 yılının Ocak-Mart dönemi verilerini açıkladı. Yılın ilk çeyreğinde toplam otomotiv üretimi 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 3 artışla 377 bin 70 adede yükseldi. Otomobil üretimi yüzde 7’lik artışla 238 bin 274 adede ulaşırken traktör üretimiyle birlikte toplam üretim 390 bin 925 adet oldu. Yılın ilk çeyreğinde ticari araç üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 5 azalırken ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 1 arttı. Bu dönemde otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 77 olarak gerçekleşti. Bu da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 oranında artış anlamına geliyor.

İHRACAT 9.2 MİLYAR DOLAR

Yılın ilk çeyreğinde otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 1 artarak 256 bin 511 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 gerileme görülürken ticari araç ihracatı yüzde 5 oranında arttı. Traktör ihracatı ise 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 13 geriledi ve 4 bin 562 adet olarak gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre toplam otomotiv sanayisi ihracatı, 2024’ün ilk çeyreğinde yüzde 14 ile sektörel ihracat sıralamasında zirvedeki yerini korudu. 2024’ün ocak-mart döneminde toplam pazar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artarak 307 bin 461 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı da yüzde 33’lük artışla 233 bin 389 adede ulaştı.

Uzun yıllardan sonra 2023 yılını cari açıkla kapatan Türkiye otomotiv sektörünün bu yılın ilk iki ayında tekrar artıya geçtiklerini söyleyen OSD Başkanı Cengiz Eroldu, “Asıl bu eksiği veren en büyük konu otomobil yani bizim 8703 gümrük tarife istatistik pozisyonundan yapılan ithalatlar. Şimdi ona baktığımız zaman geçen seneyi 6.6 milyar dolar gibi bir eksiyle kapattık. Bunun tabii en önemli sebebi de aslında Çin’den yapılan ithalat. Şu anda da ilk iki ayda otomobil sınıfına baktığımız zaman 558 milyon dolarlık bir dış ticaret eksiğiyle ilk çeyreğin ilk iki ayını kapatmış durumdayız. Bu da tabii Türkiye’nin bu kadar fazla otomobil ithal edici bir ülke durumuna gelmesidir. Bu durum sürdürebilirlik açısından bir sorun olarak karşımıza çıkıyor” açıklamasını yaptı.

