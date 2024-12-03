Yüksek güvenlik arayanlara Chery'den yeni model: İşte Chery Arrizo 8!

Yayınlanma: 03.12.2024 - 14:57

Güncelleme: 03.12.2024 - 15:35

Çinli Chery’nin D segmentindeki amiral gemisi sedan modeli Arrizo 8, gelişmiş güvenlik sistemleri ve yüksek dayanımlı çelik gövde yapısıyla küresel güvenlik standartlarını üst seviyede karşılıyor. Arrizo 8'in benzersiz şasi yapısı, üç adet darbe emici çarpışma kirişi ve ön tampon kirişi için çift darbe emici bölme tasarımı ile donatılmış durumda. Böylece Arrizo 8, çeşitli kaza senaryolarında maksimum sürücü ve yolcu koruması sağlıyor ve güvenlikte de amiral gemisi bir performans sergiliyor. Chery Arrizo 8, bu sınıftaki en iyi konfigürasyon olan 10 adet hava yastığı ve 18 adede kadar gelişmiş sürüş destek sistemi ile donatılıyor. Bu sürüş destek sitemleri arasında AEB (Otomatik Acil Durum Fren Sistemi), yeni nesil BSD (Kör Nokta Algılama Sistemi), LDP (Şerit Değiştirme Önleme Sistemi) gibi sürüşü güvenli hale getiren sistemler yer alıyor. Chery Arrizo 8, hem güçlü gövde yapısı hem de gelişmiş donanımlarıyla güven verici bir sürüş deneyimi sağlarken sürücü ve yolcuların güvenliğine ek katkı sağlıyor.

BEŞ YILDIZLI GÜVENLİK

Chery'nin D segmentindeki amiral gemisi sedan modeli Arrizo 8, yüzde 80'in üzerinde yüksek dayanımlı çelik gövde yapısıyla NCAP'in beş yıldızlı küresel güvenlik gereksinimlerini karşılıyor. Arrizo 8'in şasi yapısı, üç adet darbe emici çarpışma kirişi ve ön tampon kirişi için çift darbe emici bölme tasarımı ile donatılmış durumda. Bu da önden çarpışma, ofset çarpışma, yandan çarpışma ve kiriş çarpışması dahil çok sayıda koşul altında kullanıcı kabininin yapısal bütünlüğünü sağlıyor. Tüm bunlar gerçek kazalarda, yapının sıkışma ve burulma riskini azaltıyor. Arrizo 8, bu sınıftaki en iyi konfigürasyon olan 10 adet hava yastığı ile donatılmış durumda. Ek olarak, her iki taraftaki yan perde hava yastıkları aracın iki yönünü de neredeyse tamamen kaplıyor ve açıldıktan sonra 6 saniye boyunca basıncın yüzde 50'sinden fazlasını koruyabiliyor. Ayrıca modelin çarpışma önleme performansı sürüş sırasında bir koruyucu kılıf gibi sürücü ve yolcular için üstün güvenlik desteği sağlıyor.

CHERY ARRIZO 8 SÜRÜŞ DESTEK SİSTEMLERİ

Chery Arrizo 8, 18 adede kadar gelişmiş sürüş destek sistemi ile donatılıyor. Bu sistemler arasında; AEB (Otomatik Acil Durum Fren Sistemi) en güncel teknolojik geliştirmelerden yararlanıyor ve daha kısa fren mesafesine sahip BOSCH'un beşinci nesil radarı ile daha fazla senaryo algılama işlevi sunuyor. Bu radar ile Arrizo 8, kavşaklardaki güvenliği de göz önünde bulundurarak ilerideki yol koşullarını daha hassas şekilde izleyebiliyor ve üstün çözünürlük performansıyla farklı yüksekliklerde ve açılarda daha güvenli bir sürüş sağlıyor.

CHERY ARRIZO 8 SÜRÜCÜ VE YOLCU GÜVENLİĞİ

Ayrıca, yeni nesil BSD (Kör Nokta Algılama Sistemi), iki adet 77 GHz radarla aracın arkasındaki kör noktalardaki trafik durumunu gerçek zamanlı olarak izliyor. Bu da şerit değiştirirken, geri giderken, kapıları açarken ve hızlı sürüş sırasında araçlara yaklaşırken erken uyarı sağlayarak güvenliği artırıyor. Dahası, Arrizo 8, çok işlevli bir ön kamera ile şeridi algılayan üst düzey LDP (Şerit Değiştirme Önleme Sistemi) ile donatılmış durumda. Sistem böylece aracın kontrolsüz bir şekilde şeridinden çıkması halinde, otomobili şeridinde tutmak üzere otomatik olarak direksiyon düzeltmesi uyguluyor ve sürücünün kendi şeridinde sürüşünü güvenle sürdürmesine yardımcı oluyor. Aracın aktif güvenlik unsurlarından biri olan LDP, sürücünün kontrolsüz şerit değiştirme durumlardan kaçınmasına yardımcı olarak sürüşü daha güvenli hale getiriyor ve güvenliğe ekstra özen gösteriyor. Chery Arrizo 8, hem güçlü gövde yapısı hem de gelişmiş donanımlarıyla güven verici bir sürüş deneyimi sağlarken sürücü ve yolcuların güvenliğine ek katkı sağlıyor.