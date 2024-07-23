ZF Aftermarket, geleceğe yönelik mobilite çözümlerini tanıtıyor: Audi Q7, Porsche Cayenne...

Yayınlanma: 23.07.2024 - 12:08

Güncelleme: 23.07.2024 - 12:08

ZF Aftermarket, en yeni ürünlerini ve çözümlerini sergilemek üzere Automechanika Frankfurt 2024’te yerini alıyor. Özel "Forum" binasında yer alacak ZF standı; Distribütörler, Atölyeler ve Filolar için özel alanların da bulunduğu bir pazaryeri konseptinde tasarlandı. "Heritage-Miras" alanında ZF'nin yıllar boyunca sunduğu yenilikler ile uzun vadeli ortaklıkları öne çıkarılacak. Diğer taraftan "Hands On – Uygulama" alanında canlı eğitim oturumları ve ürün tanıtımları yapılacak.

ZF Aftermarket Küresel Başkanı Philippe Colpron, "Automechanika Frankfurt, dünyanın dört bir yanından müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla pazarımızdaki hızlı değişimleri değerlendirmek ve teknolojik gelişmelere birlikte nasıl yön vereceğimizi tartışmak için mükemmel bir yer. Burada, pazarın çok iyi bildiği ürün portföyümüzün en son uzantılarını sunacağız. Kaliteli ürünlerden oluşan geniş ve derin portföyümüzün yanı sıra, ortaklarımızın operasyonlarında gerekli dijital dönüşümü sağlayacak katma değerli ekosistem çözümlerimizi de sergileyerek sektörü ileriye taşıma konusundaki kararlılığımızı ortaya koyuyoruz” dedi.

Fuar standının tamamına etkileşimli ekranlar kurularak ziyaretçilerin ZF'nin ihtiyaçlara göre uyarlanmış ürün ve hizmet portföyünü keşfetmesine olanak tanınacak.

Bu yıl, Automechanika 2024'te pek çok yeni gelişme tanıtılacak. ZF Aftermarket, ZF [pro]Manager'ın ilk gösterimini yapacak, yeni Sachs Havalı Süspansiyon'u tanıtacak. Ayrıca “Atölye Konseptlerinin” de 40. yılı kutlanacak.

ZF [pro]Manager, atölyenin araç sahipleri ile tüm süreç boyunca kurduğu iletişimden, sipariş işlemeye kadar tüm yolculuğu otomotize ederek müşteri deneyimini iyileştiriyor. Verimlilik artıyor, daha az telefon görüşmesi yapılıyor. Tarayıcı tabanlı sistem, müşteri dostu bir ön panel sunuyor ve video desteğiyle fiyat teklifi onayından dijital faturalandırma ve ödemeye kadar sorunsuz atölye süreçlerine olanak tanıyor. Modern kullanıcı deneyimi, hızlı ve şeffaf iletişim sayesinde müşteri memnuniyetini ve bağlılığını artırıyor.

SACHS HAVALI SÜSPANSİYON LANSMANI

Hava süspansiyonlu araçların sayısının artmasıyla atölyeler artık bu teknolojiyle ilgili işlerle daha çok karşılaşıyorlar. Yeni Sachs Havalı Süspansiyon ile bağımsız araç atölyeleri artık müşterilerine bu alanda mümkün olan en iyi hizmeti sunmak için eksiksiz bir çözüme sahip olacak.

ZF Aftermarket, Sachs CDC Amortisörleri de dahil olmak üzere bir dizi havalı süspansiyon tanıtacak. Kullanım sırasında sensörler aracın hareketi üzerindeki tüm etkileri anında izliyor. Bu sinyaller, gerekli sönümleme kuvvetlerini her 2 milisaniyede bir oransal sönümleme valfine ileten bir kontrol ünitesi tarafından işleniyor; sürüş durumuna ve yol koşullarına göre sürekli olarak ayarlanıyor.

Dayanıklılık, işlev ve tam uyum konusunda orjinal ekipman kalitesindeki Sachs Hava Süspansiyonu, Audi Q7, Porsche Cayenne ve VW Touareg modellerinde kullanılabilecek.