Cennet tarafından kutsanmış sarayda defile

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 04:00

1553 yılında çıkan yangında büyük zarar gören saray restore edilmeye çalışılmış. Yıllar sonra yine, Japon yönetimi altındayken büyük bir kısmı yıkılan Gyeongbokgung’un, yıllar içerisinde oluşmuş bütün tahribat ve yıkımlarına rağmen, görkemli sarayın yeniden o özgün görüntüsüne kavuşabilmesi adına yürütülen onarım çalışmaları ise günümüzde hâlâ devam etmekte.

GUCCİ’NİN MODA ŞOVU

Tüm çalışmalar sürerken dünyaca ünlü ve en prestijli lüks moda evlerinden biri olan Gucci, geçen 1 Kasım’da Gyeongbokgung Sarayı’nda “Gucci Cosmogonie Collection Seoul” defilesini düzenleyecekti. Ancak 29 Ekim’de Cadılar Bayramı kutlamaları sırasında Itaewon’da yaşanan izdiham trajedisi sonrası gösteri iptal edildi ve milli yas dönemi sonrası gelişmeler ışığında mayıs ayına ertelendi.

Kültürel Miras Yönetimi’nin yaptığı açıklamaya göre, kraliyet saraylarını ve mezarlarını korumak ve yönetmekten sorumlu birimi ise Gucci’nin 16 Mayıs’taki moda şovunu düzenleme planını şartlı olarak onayladı.

Gucci, “Cosmogonie”nin tanıtımını ilk kez İtalya’nın UNESCO listesindeki Castel del Monte Kalesi’nde yapmıştı. Şimdiki defilenin Seoul’de düzenlenmesine ilişkin basın açıklaması yapan moda evi, kentin zengin kültürü ve yaratıcılığından ilham aldığını söyledi. Marka ayrıca, şovun Güney Kore’de ilk kez 1998’de açılan ilk “flagship” mağazasının 25. yıl kutlaması niteliğinde olduğunu da belirtti.

TAKIMYILDIZLARINDAN İLHAM

Gyeongbokgung’un defile lokasyonu olarak seçilmesinin bir diğer nedeni ise kökeni Latince “cosmogonia” sözcüğüne dayanan, Türk Dil Kurumu tarafından “Evren doğumu” anlamına gelen, Cosmogonie koleksiyonunun, “Moda’ya takımyıldızlarından ilham alan, felsefik bir yaklaşım” oluşu. Kreatif Direktör Alessandro, gösterinin, soyut anlamda takımyıldızlardan ilham aldığını söylüyor ve ekliyor: “Takımyıldızlar, şaşırtıcı bir bütün oluşturmak üzere birbirine bağlanan parlak, ışıltılı fikirlerden oluşan bir ağı temsil ediyor. Onlar, evrenimizin birbirine bağlı parçalarıdır. Gece gökyüzüne rastgele dağılmış gibi görünseler de yüzyıllardır onlarla büyülenmiş, rüyalara dalmış yıldız gözlemcileri tarafından anlam yüklüdürler.”

15. yüzyılda Gyeongbokgung Sarayı, astrolojik araştırmaların yapıldığı bir astronomi merkezine ev sahipliği yapıyordu. İlk şovun yer aldığı İtalya’da II. Frederick tarafından yaptırılan 13. yüzyıldan kalma bir kale olan Castel del Monte Kalesi’nin tasarımı da yine “astroloji”, “takımyıldız” ve “bağlantı” temasına paralel bir şekilde seçilmiş. Sekizgen binanın her köşesi “sekiz” rakamıyla bağlantılı detaylarla dolu. Michele’nin tasarımlarıyla da ifade etmeye çalıştığı gibi, “Tekrar, sıradan bir ayrıntıya mana atfetmenin bir yoludur. Bir şeyi ne kadar çok görürseniz o kadar çok onun, ilk tahmin ettiğinizden daha derin bir anlamı olduğunu hissedersiniz.”

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