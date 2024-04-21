Chilbo dağına büyüleyici yolculuk

Yayınlanma: 21.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.04.2024 - 04:00

Chilbo Dağı, 1542’de Im Hyeong-su’nun gezi deneyimini kaleme almış olduğu seyahat günlüğünü yayınlamasından sonra hem bir seyahat noktası hem de estetik bir konu olarak biliniyor.

“Yedi Cevherli Dağ”ın, orijinali Cleveland Sanat Müzesi koleksiyonunda yer alan 4.6 metre uzunluğundaki olağanüstü manzara resminin yaratıcısı bilinmiyor ancak geç Joseon Krallığı (1392- 1910) dönemi eserlerinin ünlü bir örneği olarak kabul ediliyor. Kuzey Kore’nin bu doğal güzelliğini tasvir eden eserin büyütülmüş dijital kopyası, sürükleyici gösterinin merkezi haline geliyor.

Lirik bir müzik eşliğinde, Seul’ün merkezindeki Kore Ulusal Saray Müzesi’nde, karanlığın içinde sergilenen bu muhteşem dağ manzarası, adeta bu doğa harikasının merkezinde durma hissi uyandırarak ziyaretçileri baş döndürücü bir deneyimle sarmalıyor.

Bugün Koreliler için hem esere hem de bu doğa harikasına ulaşmak çok zor. Bu nedenle “Yedi Cevherli Dağ’a Doğru: Sürükleyici Bir Deneyim” adlı dijital sergi, bu nefes kesici görsel şöleni tüm dünyayla paylaşmak için harika bir şans.

Seul’deki sergi öncelikle Chilbo Dağı’ndan ve Cleveland Sanat Müzesi koleksiyonundaki diğer Kore eserlerinden ilham alan dijital içeriğe yer verirken ABD’deki sergide dijital sunumun yanı sıra, orijinal eser de sergilenmekte. Her iki gösteriye de aktör Ryu Junyeol’un seslendirmeli anlatımı ve KoreliJapon besteci ve piyanist Yang Bangean’ın büyüleyici müziği eşlik ediyor

