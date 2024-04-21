Chilbo dağına büyüleyici yolculuk

İsmini, içinde yedi hazinenin gömülü olduğu efsanesinden alan, Kuzey Kore’nin, Hamgyong eyaletindeki nefes kesici doğa harikası Chilbo Dağı (Chilbo-san), Joseon Krallığı döneminde, eyalet başkan yardımcısı Im Hyeongsu, “Nasıl olur da gökler, ülkemizde yer alan bu muhteşem dağı kimsenin haberi olmadan binlerce yıl gizleyebilir?” sözleriyle bahseder.

İnci Irmak Gürler / Güney Kore (Seul)
Yayınlanma: 21.04.2024 - 04:00
Chilbo dağına büyüleyici yolculuk
Abone Ol google-news

Chilbo Dağı, 1542’de Im Hyeong-su’nun gezi deneyimini kaleme almış olduğu seyahat günlüğünü yayınlamasından sonra hem bir seyahat noktası hem de estetik bir konu olarak biliniyor.

“Yedi Cevherli Dağ”ın, orijinali Cleveland Sanat Müzesi koleksiyonunda yer alan 4.6 metre uzunluğundaki olağanüstü manzara resminin yaratıcısı bilinmiyor ancak geç Joseon Krallığı (1392- 1910) dönemi eserlerinin ünlü bir örneği olarak kabul ediliyor. Kuzey Kore’nin bu doğal güzelliğini tasvir eden eserin büyütülmüş dijital kopyası, sürükleyici gösterinin merkezi haline geliyor.

Lirik bir müzik eşliğinde, Seul’ün merkezindeki Kore Ulusal Saray Müzesi’nde, karanlığın içinde sergilenen bu muhteşem dağ manzarası, adeta bu doğa harikasının merkezinde durma hissi uyandırarak ziyaretçileri baş döndürücü bir deneyimle sarmalıyor.

Bugün Koreliler için hem esere hem de bu doğa harikasına ulaşmak çok zor. Bu nedenle “Yedi Cevherli Dağ’a Doğru: Sürükleyici Bir Deneyim” adlı dijital sergi, bu nefes kesici görsel şöleni tüm dünyayla paylaşmak için harika bir şans.

Seul’deki sergi öncelikle Chilbo Dağı’ndan ve Cleveland Sanat Müzesi koleksiyonundaki diğer Kore eserlerinden ilham alan dijital içeriğe yer verirken ABD’deki sergide dijital sunumun yanı sıra, orijinal eser de sergilenmekte. Her iki gösteriye de aktör Ryu Junyeol’un seslendirmeli anlatımı ve KoreliJapon besteci ve piyanist Yang Bangean’ın büyüleyici müziği eşlik ediyor


Seul haberleri Kore haberleri dağ haberleri

İlgili Haberler

Geleceğin şehri Seul'da kurulacak: Yeni nesil şehirlerin ilk adımı

Geleceğin şehri Seul'da kurulacak: Yeni nesil şehirlerin ilk adımı
Seul’de kozmik bir tecrübe

Seul’de kozmik bir tecrübe
Seul ile Pyongyang arasında 'broşür' krizi: Yasa iptal edildi

Seul ile Pyongyang arasında 'broşür' krizi: Yasa iptal edildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İstanbulspor'dan sert tepki! 'Gözün aydın TFF!'

İstanbulspor'dan sert tepki! 'Gözün aydın TFF!'
Son Dakika… Trendyol Süper Lig’de küme düşen ilk takım İstanbulspor oldu

Son Dakika… Trendyol Süper Lig’de küme düşen ilk takım İstanbulspor oldu
Mersin'de yılın ilk hasadı başladı: 3 bin 500 ton üretim

Mersin'de yılın ilk hasadı başladı: 3 bin 500 ton üretim
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu
Tardigratlar, radyasyonun hasar verdiği DNA’ları nasıl onarıyor?

Tardigratlar, radyasyonun hasar verdiği DNA’ları nasıl onarıyor?
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu
Galatasaray'dan Okan Buruk'a dev zam!

Galatasaray'dan Okan Buruk'a dev zam!
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu