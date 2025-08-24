Donald Trump ve yapay zekâ

Kısa süre önce şu haber dikkatimi çekti: “Yapay zekâ uzmanlarının kaleme aldığı bir araştırmada dile getirilen AI2027 adlı senaryo, yapay zekânın 2027’de kontrolden çıkacağını ve 10 yıl içerisinde de insanlığın sonunu getireceğini iddia ediyor.” Birkaç ay önce de başka bir haberi ilginç bulmuştum: “ABD Başkanı Donald Trump ülkesinin yapay zekâ altyapısını güçlendirmek amacıyla 500 milyar dolarlık yatırım yapılacağını duyurdu.”

Bu güncel konuyla ilgilenen uzmanlar yapay zekânın insanlar arasındaki ilişkileri olumsuz değiştirip sosyal izolasyonu yaratabileceğini söylüyor. “Bu buluş toplumları bağımlı yapabilir, kişilerin sosyal yaşamlarını olumsuz etkileyebilir” diyorlar. Onlara göre bağımlılık insanların üretici olmasını engelleyebildiği için toplumsal bozulmaya neden olabilecek. Yapay zekânın yaratıcı süreçte düşünsel tembelliğe de yol açması sonucu toplumların sorunları artacak.

TOPLUMLAR İÇİN OLUMSUZ SONUÇLAR

Avrupa Parlamentosu 1 Mayıs 2025 tarihinde şu açıklamayı yapmıştı: “Yapay zekânın yetersiz kullanımı ciddi bir sorundur. O, AB’nin önemli programları uygulayamamasına, rekabet gücünü kaybetmesine ve ekonominin durgunluk yaşamasına yol açabilir. Toplumlar için olumsuz sonuçlara neden olabilir. Yapay zekânın aşırı ve gereksiz yerlerde kullanımı toplumda riskler de taşır.”

Gelişmiş yapay zekâ sistemleri insan kontrolünden çıkma riski taşıyabiliyor. Yanlış programlandıklarında doğurdukları ciddi sonuçlarla toplumsal düzeni bozabileceklerinden korkuluyor. Çünkü sahte bilgi üretimiyle manipülasyona kapı açılabilecek. Özellikle deepfake (bir insanı yapay zekâ ile daha önce bulunmadığı bir video veya fotoğrafın içine dahil etme) teknolojisiyle oluşturulan sahte videolar toplumsal kaosa ve güvenin sarsılmasına neden olabilecek.

TRUMP ‘JEDİ ŞÖVALYESİ’

Donald Trump 2 Nisan 2025’te: “Bugün Kurtuluş Günü, ABD’nin altın çağı geliyor” sözleriyle dünyayı yine şaşırtmayı başardı ve bir yapay zekâ görseliyle dikkatleri üzerine çekti. Beyaz Saray’ın yayınladığı ve onu bir “Jedi şövalyesi” gibi gösteren fotoğrafın altında Trump’ı ABD’nin kurtarıcısı olduğu düşü yatıyor olabilir! Acaba “Kurtuluş Günü”nde söyledikleriyle dünyanın birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkesine savaş açmayı mı kafasından geçiyordu? Bir yapay zekâ fotoğrafı olan “Jedi şövalyesi”nin erken bunamanın tipik bir belirtisi olduğunu savunanlar da var!

4 Mayıs “Star Wars” hayranları tarafından “Güç seninle olsun” sloganının İngilizcesi nedeniyle “Jedi Günü” olarak kutlanıyor. Beyaz Saray’ın X hesabından ülkede kutlanan “Yıldız Savaşları Günü” nedeniyle yapılan paylaşımda “Yıldız Savaşları” filmlerini anımsatan ve elinde kırmızı ışın kılıçlı başkahraman Trump posteri 36.1 milyon kez görüntülendi ve de “Star Wars” hayranlarını müthiş öfkelendirdi. Aynı “şövalyeyi” o günlerde piyasaya sürülen Trump tişörtlerinde de görmek mümkün!

ABD başkanı yapay zekâ tarafından oluşturulmuş videolardan birinde de “Gazze Kurtarıcısı” rolünde... 25 Şubat 2025 tarihli videoda Gazze turistik bir tatil kentine dönüşmüş, gökdelenlerin arasında lüks arabalar dolaşıyor. Sokak görüntülerinde Trump’ın altından heykelleri! Bu yapay zekâ videosunda Elon Musk da heykellerin arasında geziniyor. Mayıs başında da Papa Françesko’nun cenazesine katıldıktan bir hafta sonra, Beyaz Saray Truth Social platformunda Trump’ın papalık giysileri içinde çekilmiş bir yapay zekâ görüntüsünü paylaşmıştı. Üzerinde Katolik kilisesi liderlerinin giydiği beyaz cüppe, boynunda haçlı uzun bir altın zincir, başında da gösterişli bir başlık! Görüntüyü paylaşmadan bir gün önce gazetecilere şaka yollu, kendisinin papa olmak istediğini söylemişti. O günlerde bu davranışıyla birçok Katolik’in öfkesini üzerine çekmişti. New Jersey, Newark Başpiskoposu Joseph Tobin bunu bir “aşağılanma” olarak nitelendirmişti. İtalya’dan da sert eleştiriler gelmiş, eski İtalya Başbakanı Matteo Renzi, X’teki fotoğrafı utanç verici olarak nitelendirmişti.

ARKALARINDA KİMLER VAR?

Donald Trump’ın 20 Ocak 2025 tarihinde yeni ABD başkanı olarak yemin ettiği törende büyük teknoloji şirketlerinin sahiplerinden Jeff Bezos, Elon Musk ve Mark Zuckerberg en ön sırada oturuyordu. Törene katılan bu “dev liderlerle” Trump’ın aynı karede yer alması büyük yankı uyandırmıştı. Çünkü Meta, Amazon ve Tesla gibi devlerin yeni yönetimin sosyal medya, yapay zekâ ve kripto paralara yönelik düzenlemelerinden nasıl etkileneceği sorusu kafalarda oluşmuştu. Aynı günlerde Trump’ın kendi kripto para birimi $Trump’ı piyasaya sürmesi ne anlama geliyordu? Amazon’un da benzer yapay zekâ projeleri üzerinde çalıştığı biliniyor.

Trump, Bezos, Musk ve Zuckerberg... Arkalarında kimler var?