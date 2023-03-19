Emekliliği tartışan Fransa iklim için bölündü

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 04:00

Emeklilik reformuyla ilgili yasa tasarısına karşı ülke genelinde yapılan protestolar aralıksız devam ederken yeni bir yasa tasarısı da tartışmalara neden oluyor. Meclis, 6 Nisan’da küresel ısınmaya karşı mücadele çerçevesinde özel uçakların yasaklanmasını ele alacak. Ancak iktidar partisi, tasarıya “seyahat özgürlüğünü kısıtlama” gerekçesiyle karşı çıkıyor. Yine de tasarının kabul edileceği konuşuluyor. Ekolojik Geçiş Bakanı Christophe Bechu, iklim sorununun bir kısmını çözmek için özel jetleri yasaklamanın yeterli olduğunu söylüyor.

‘ETKİLİ BİR ÖNLEM’

Avrupa Komisyonu geçen aylarda hava uçuşlarını kaldırma tedbirini onaylamıştı. 2021 İklim Yasası çerçevesinde de uçakların etkisini azaltmak için ekolojik bir önlem olarak ülkede kısa uçuşlar yasaklandı. Kısa seyahatler saatte 360 kilometre hızla giden trenlerle yapılıyor.

Mecliste görüştüğüm Yeşiller Partisi’nin milletvekili Julien Bayou, mecliste çevrecilere ayrılan gün olan 6 Nisan’da özel jetleri yasaklamayla ilgili olan bir tasarıyı gündeme getireceklerini belirterek “Bu tasarı oldukça küçük bir kesimi cezalandırıyor ancak iklim ve atmosfer için büyük ve etkili bir önlem” diyor.

Cluster17 adlı anket şirketinin geçen gün küresel ısınmaya karşı yapmış olduğu ankete göre her iki Fransızdan biri özel uçakların yasaklanmasını istiyor. İklim değişikliği kapsamında ele alınan araştırmalara göre CO2 emisyonları nedeniyle özel jet seyahatlerinin kısıtlanması tartışılmıştı. Anket sonuçlarına göre halk arasında iki karşıt görüş var. Toplumun yüzde 59’u özel uçakların ekolojik nedenlerle yasaklanmasını isterken yüzde 41’i ise bireysel özgürlükleri engellememek için yasaklanmasını istemiyor. Ankete göre Yeşiller Partisi ve sol partilere oy verenlerin çoğunluğu özel uçakların yasaklanmasından yanayken sağ partilerin seçmenleri ise ikiye bölünmüş durumda. Macron’a oy veren seçmenlerin yüzde 56’sı yasaklamaya karşı. Çevrecilere karşıtlığıyla bilinen aşırı sağ parti liderleri Marine Le Pen ile Éric Zemmour da uçakların yasaklanmasına karşı çıkıyor. İktidardan bazı milletvekilleri ise bu tasarının meclisten geçmesine karşı durarak özel uçakların bireysel özgürlük olduğunu ve aynı zamanda iş için kullanılan bir araç olduğu yönünde görüş bildiriyorlar.

ISITICILAR KALDIRILMIŞTI

Meclisin yakınlarında her zaman kahve içmeyi tercih ettiğim kafenin sahibi Olivier ile de söz konusu yasa tasarısını konuştuk. 35 yıldır kafeyi çalıştırdığını anlatan Olivier, özel uçakların yasaklanmasından yana olduğunu söylüyor. Hatta iklim değişikliği kapsamında 2 yıl önce teraslarındaki ısıtıcıların yasaklanmasını da anımsatıyor. Bu karar nedeniyle kış aylarından müşteri kaybettiklerini belirten Olivier, buna rağmen iklim değişikliği ile mücadelede ele alınan önlemleri destekliyor.

Söz konusu karar tüm kafeler için uygulamaya konmuştu. Bundan dolayı kış aylarında sıcak teraslarda içeceklerimiz eşliğinde Paris caddelerini izleme zevki elimizden alınmıştı. Şimdi meclise getirilecek olan yeni tasarıya nasıl bir tepki vereceği merakla bekleniliyor. Terasların ısıtılmasını yasaklayan meclis, küresel ısınmaya karşı duyarsız olan bir kısım zengininin uğruna küresel ısınmaya karşı sınıfsal ayrım yapmadan mücadele edilmesi yönünde ne kadar samimi hep birlikte göreceğiz.

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