Kalk gidelim - Mahmut Şenol

Yayınlanma: 05.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 05.05.2024 - 04:00

Kanada’nın istatistiğiyse hiçbir şeye benzemez; A’dan Z’ye öteki ülkelerle kıyaslanamaz; şaşırtıcıdır. Kanada’nın kısa süren yazı yaklaşırken 37 milyonluk ülkede insanların nereye gideceğini dert etmiş bir gazeteci olarak istatistiklere baktım, şaşırdım.

2023 verilerine göre toplam 15 milyon hanesi olan Kanada’da 2 milyon 110 bin ailenin karavanı var; tek yataklı ve minik mutfaklısından, otobüs büyüklüğünde “Lüküs Hayat” biçimi olanına kadar cins cins... Bu ciddi bir rakamdır! Türkiye’de 19 milyon 400 bin hane olduğunu düşünürseniz, kapısında bisiklet bile yok!

Eğlence ve dinlence anlamında İngilizcedeki “recreational” sözcüğünün baş harfini alıp R yapın, yanına da araç karşılığı olan “vehicle” koydunuz mu, RV olur.

Biz Türkçe ReVe diyelim...

YAZA HAZIRLIK

Kanadalı ailelerin yüzde 14’ünün ReVe’si şimdi yaza hazırlanıyor. Ülke, 12 Türkiye büyüklüğünde, git git bitmez bir memleket.

Ahalisi boz ayılardan ve geyik cinsi dahil türlü hayvanlardan oluşan ormanları, titrek sularıyla buzul gölleri, somon balıklarının ne akılsa sıçrayıp akıntıya inat nehir kaynağına gitmeye debelendikleri büyük ırmakları, vahşi atların koşturduğu uçsuz bucaksız çayırlıkların civarlarında kamping alanları, milli orman sahaları, görülesi kent ve kasabaların yakınlarındaki otoparkları bu yaz yine ReVe’li aileleri misafir edecek.

Buncası aracın çekilebilmesi için Jip tarzı arazi tipi dört çeker güçlü araçlar gerekiyor. E, bunlar da ayrı bir ekonomi gerektiriyor; benzin tüketimi, araçların bakımı, hiç değilse arada bir yıkanıp paklanması bile ayrı bir iş sahası.

Fakat biz ReVe’lere, karavanlara gelirsek görüyoruz ki yine geçen yıl itibarıyla bu sektörde 95 bin kişi istihdam ediliyor; ulusal gelire katkısı 9.5 milyar dolar. Bonkör davranıp haydi yuvarlayalım, 10 milyar olsun.

Yapılan tahminlere göre gelecek yıl emek katkısı 144 bin kişiye çıkacak; rakamlar da yukarıya... Kanada’nın karavanlarını bu rakamlarla anlatmamız boşuna değil. Hiç şüphesiz Kanadalı Türkler arasında ReVe’si olan yüzlerce Türk aile var; istatistikler TürkYunan-Arap diye ayırmıyor, sayısını bilemeyiz.

Onların pek çoğunu Alberta eyaletinde tanıdım. Hatta kulakları çınlasın, Alberta’nın kuzeyindeki Athabasca kasabasında yaşayan İzmirli Sema ve Vedat çiftinin karavanına misafir bile oldum.

KARAVANI EV EYLEYEN KAYNAKÇI ÇİFTİ

Bu Türk ReVe’cilerden bir çift daha var ki hikâyeleri anlatılası şey. Türkiye’deyken son çalıştıkları otomotiv sektörü nedeniyle kısmen Bursalı diye adlandırabileceğimiz Ezgi ve Vedat Kaynakçı isimli Türk çiftin son dört yıldır karavanda geçen yaşamları ve maceraları sosyal medya hesaplarından izlenebiliyor.

Vedat ve eşiyle Edmonton’da tanışıp bir sofra başında vakit geçirmişliğim var; hoş sohbet ve candan insanlar. Halleri vakitleri yerli yerindeyken yeni bir hayata başlamak üzere Kanada’ya 2018’de göç ediyorlar. Önce beyaz yakalı işler, sonrasında serbest danışmanlık gibi alanlarda işlere yöneliyorlar. Derken serüvenci ruhları rahat durmuyor, bir ReVe satın alıp yılın 365 gününü yaşamak üzere karavanı ev eyliyorlar.

Karavan dediğin, “Kalk gidelim!” diyenler için mükemmel bir ev; tekerlekli bir hayat. “Kalk gidelim”ci birini tanıyorsanız ona karavandan bahsedin; kapı eşiğinde ayakkabısının tekini giyer, ötekisini yolda ayağına çeker. Zira “kalk gidelimcilik” diye bir ruh hali vardır; bilen bilir.

Ezgi-Vedat çifti böylece evvelinde yaşadıkları Ontario Eyaleti’ndeki yerleşik düzenlerini göçebeliğe çevirip vuruyorlar kendilerini Kanada’nın uzun, tükenmez, git git bitmez yollarına.

Nerede akşam, orada sabah! Yanlarında “Kızım” adında Teriyer cinsi bir de köpekleri var. ReVe’leri kışın handiyse eksi 50 dereceye, yazın artı 30 dereceye kadar Kanada iklimine dayanıklı bir ev.

DÖRT TEKERLEK ÜSTÜNDE BİR YAŞAM

Doğusunda Atlantik, batısında Pasifik okyanuslarıyla sınırları olan Kanada’nın resmi armasındaki deyişle “A mari usque ad mare”, bir sahilden öteki sahile kadar cetvelle çizerseniz 8 bin kilometrelik yolu aşıp sonra direksiyonu güneydeki kuzen komşu ABD’ye çeviren EzgiVedat’ın Evliya Çelebiliği halen sürüyor. Baştan sona Kanada’yı, üstelik tam da CovId zamanı köy kasaba demeden dolaştılar. Çift danışmanlık işlerini online olarak karavandan sürdürüyor; yaşamları dört tekerlek üstünde.

Şimdilerde Batı sahilinde Vancouver taraflarında oldukları haberi geldi. Kısmet bu, yarın nerede olurlar, bilinmez; yolculuğa teşebbüs halindeler.

Teşebbüs eden tesadüf edermiş, tesadüf eden de isabet!

Mahmut Şenol

Kanada (Edmonton)