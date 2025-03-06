12 lokanta ifşa edildi! Lahmacunun içinden çıkanlar şoke etti

Bakanlığın tağşiş listesinde yer alan firmalar şoke etti. Pek çok lokantada servis edilen lahmacunların içinden ‘tek tırnaklı eti’ ve ‘sakatat’ tespit edildi.

12 lokanta ifşa edildi! Lahmacunun içinden çıkanlar şoke etti
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 06.03.2025 - 18:40

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' ve 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listeleri gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Söz konusu listelerde yer alan lahmacunlar ise şoke etti. Birçok lahmacunda "Tek Tırnaklı Eti" tespit edildi.

İşte o liste:


Etiketler: #lahmacun

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