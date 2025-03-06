12 lokanta ifşa edildi! Lahmacunun içinden çıkanlar şoke etti

Yayınlanma: 06.03.2025 - 18:40

Güncelleme: 06.03.2025 - 18:40

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' ve 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listeleri gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Söz konusu listelerde yer alan lahmacunlar ise şoke etti. Birçok lahmacunda "Tek Tırnaklı Eti" tespit edildi.

İşte o liste: