İçinden çıkan şoke etti: O kafede köfte diye ‘kalp’ yedirmişler!

'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesine 20 Şubat Perşembe günü eklenen kafede, köftenin içinde kalp ve taşlık eti çıktı.

İçinden çıkan şoke etti: O kafede köfte diye ‘kalp’ yedirmişler!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 23.02.2025 - 18:03

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesi gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Söz konusu liste güncellenmeye devam ederken 20 Şubat'ta listeye eklenen bir kafe şaşkınlığa neden oldu.

İzmir Konak'ta bulunan kafenin 'kasap köftesi'nin içinde kanatlı eti ve sakatat olarak kalp ve taşlık tespit edildi. 


Etiketler: #köfte #kalp #tağşiş listesi

İlgili Haberler

Bakanlık markaları ifşa etti: Bakın tereyağı diye ne yedirmişler!

Bakanlık markaları ifşa etti: Bakın tereyağı diye ne yedirmişler!
Bakanlıktan yeni ifşalar... Ünlü markalar da listede: Hamburger yerine 'kalp' yedirmişler!

Bakanlıktan yeni ifşalar... Ünlü markalar da listede: Hamburger yerine 'kalp' yedirmişler!
Bakanlık listeyi güncelledi! Ünlü gıda firması ifşa oldu: 'Sucuk' yerine at, eşek ve katır eti yedirmişler!

Bakanlık listeyi güncelledi! Ünlü gıda firması ifşa oldu: 'Sucuk' yerine at, eşek ve katır eti yedirmişler!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler