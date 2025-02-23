İçinden çıkan şoke etti: O kafede köfte diye ‘kalp’ yedirmişler!
'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesine 20 Şubat Perşembe günü eklenen kafede, köftenin içinde kalp ve taşlık eti çıktı.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesi gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.
Söz konusu liste güncellenmeye devam ederken 20 Şubat'ta listeye eklenen bir kafe şaşkınlığa neden oldu.
İzmir Konak'ta bulunan kafenin 'kasap köftesi'nin içinde kanatlı eti ve sakatat olarak kalp ve taşlık tespit edildi.
Etiketler: #köfte #kalp #tağşiş listesi
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