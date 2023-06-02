15 günde 144 doktor 'gitmek' için başvuru yaptı

Yayınlanma: 02.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 02.06.2023 - 03:08

Türk Tabipleri Birliği (TTB) doktorların yurtdışında çalışabilmeleri için almaları gereken “iyi hal belgesi” başvurusunda son günlerde büyük bir artış izlendiğini açıkladı. TTB’den yapılan açıklamaya göre 14 Mayıs’ta yapılan cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerinin ardından 31 Mayıs’a kadar geçen sürede 144 doktor iyi hal belgesi alabilmek için başvurdu.

Açıklamada “TTB’ye ‘iyi hal belgesi’ başvuru sayısı, son 15 günde ortalamanın çok üstünde bir artış gösterdi. Hekimlerin haklarını ve emeğini görmezden gelen, ‘Giderlerse gitsinler’ ifadesinde somutlaşan politikalara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” denildi.

5 AYDA 1119 DOKTOR GİTTİ

TTB verilerine göre doktor göçü her geçen yıl artarak devam etti. 2020 yılında 931, 2021 yılında 1405, 2022’de 2685 doktor iyi hal belgesi başvurusu yaptı. Bu yılın ilk beş ayında söz konusu belge için başvuran doktor sayısı 1119 oldu.

(Nergis Erdoğan)



İstanbul Tabip Odası Başkanı Dr. Nergis Erdoğan, özellikle seçimin ilk turundan sonra artışa geçen doktor göçüyle ilgili “Bu otokratik ortamda yurtdışına gidiş eğilimi var. Durum vahametini koruyor. Bu şartlar altında bu göç durmayacak. Bu durum da sağlık sisteminin daha kötüye gitmesine yol açıyor. ‘Giderlerse gitsinler’ diyen bir anlayışın yeniden iktidara gelmesi sonucunda bu göç artarak devam edecektir” değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, sağlıkta eğitim reformuna da ihtiyaç olduğunun altını çizerek “Ülkedeki tıp fakültelerinin durumu ortada. Ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda yeniden sağlık sistemi planlaması yapılmalı. Bugünden başlasak bunların sonucunu almak 20 yıl sürer” dedi.