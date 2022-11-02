Doktor göçü yılın ilk on ayında rekor kırdı: 10 ayda 2 bin 153 doktor göç etti

02 Kasım 2022 Çarşamba, 02:00

Sağlık Bakanlığı’nın Ek Ödeme Yönetmeliği ile maaşlarında iyileştirme yapılan doktorların yurt dışına göçleri artarak sürüyor.

Türk Tabipleri Birliği 2022’nin ilk 10 ayında yurt dışına gitmek için kendilerinden “İyi Hal Belgesi” isteyen doktor sayısının 2 bin 153 olduğunun açıkladı. 2022 yılında ‘İyi Hal Belgesi‘ alanların bin 106’sı uzman hekim, bin 47’si ise pratisyen hekimlerden oluştu. TTB verilerine göre sadece ekim ayında 215 doktor yurt dışına gitmek için belge başvurusunda bulundu.

Geçen yıl, yurt dışında çalışabilmek için TTB’den belge talep eden doktor sayısı toplam bin 405 olmuştu. 2022 yılının ilk 10 ayında yurt dışına giden doktor sayısının 2 bin 153 olmasıyla doktor göçü rekor seviyeye ulaştı.

TTB’den yapılan açıklamada “TTB, hekimlik değerleri ve toplumun sağlık hakkı için, hekim göçünü oluşturan nedenlere karşı mücadelesine kararlılık ile devam edecektir” denildi.