18 kişinin durumu ağır: Hastanede tedavi gören hastalarda bulantı ve kusma şikâyeti

Yayınlanma: 25.05.2024 - 21:18

Güncelleme: 25.05.2024 - 21:28

Burdur Devlet Hastanesi'nde bugün 08.00- 12.00 ile 12.00- 16.00 seansında diyalize giren hastalardan bazıları bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye geldi.

Hastalardan bazılarının durumunun ağırlaşması üzerine yetkililer, gün içinde diyalize giren hastaların tamamına telefonla ulaşıp hastaneye gelmesini istedi. Bazıları da ambulansla hastaneye getirildi.

"DURUMU BELLİ DEĞİL"

Sağlık durumu ağırlaşan 18 hasta ambulanslarla Bucak, Isparta, Afyonkarahisar ve Antalya'daki hastanelere sevk edildi. Yetkililer, farklı illerden ambulans talep etti. Sağlık İl Müdürü Murat Erk, hastanede inceleme yapıp, yetkililerden bilgi aldı. Sağlık Bakanlığı tarafından idari soruşturma başlatıldı.

Eşinin 4 yıldır diyaliz tedavisi gördüğünü belirten Erdoğan Çakır, "Eşimi Antalya'ya sevk ettiler. Durumu belli değil. Tüm sorumlulardan şikayetçi olacağım" dedi.

BURDUR VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Burdur Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesinde 25 Mayıs 2024 Cumartesi günü toplam 31 hasta diyalize girmiştir. Diyaliz işlemi tamamlanıp eve nakli sağlanan hastalardan bazılarının baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı ve nakil aracından inememe tarzı şikayetleri ile hastaneye başvurmaları üzerine, gün içerisinde diyalize giren tüm hastalar, hastaneye geri çağrılmıştır. Çağrılan 31 hastaya Burdur Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde ilk müdahaleleri yapılarak, 8’i Antalya, 4’ü Afyonkarahisar, 3’ü Isparta, 4’ü Bucak İlçesi ve 4’ü şehir merkezinde bulunan özel diyaliz merkezi olmak üzere toplam 23 hasta çevre hastaneler ve diyaliz merkezlerine sevk edilmiştir.

Önlem olarak Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi kapatılmış, adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Süreç ve hastaların durumu yakından takip edilmekte olup, tedavileri devam eden hastalarımıza acil şifalar diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”