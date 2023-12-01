Dünya AIDS Günü: HIV ve AIDS hakkında bilmeniz gerekenler

Yayınlanma: 01.12.2023 - 07:00

Güncelleme: 01.12.2023 - 07:00

AIDS (Edinsel Bağışıklık Yetmezliği Sendromu), HIV (İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü) adlı virüsün neden olduğu bir hastalıktır. HIV, bağışıklık sistemini zayıflatır, vücudu diğer enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı savunmasız bırakır. AIDS, HIV'nin vücutta ilerleyip bağışıklık sisteminin ciddi şekilde hasar görmesi sonucu ortaya çıkar.

AIDS NASIL TEDAVİ EDİLİR?

AIDS şu ana kadar tam anlamıyla tedavi edilebilen bir hastalık değildir. Ancak antiretroviral ilaçlar, HIV'in vücutta çoğalmasını engelleyerek hastalığın ilerlemesini yavaşlatır. Erken teşhis ve tedavi ile HIV pozitif bireylerde AIDS'in gelişmesi önlenebilir. Bu nedenle düzenli sağlık kontrolü ve testlerin önemi büyük.

HIV VE AIDS BAĞLANTISI NEDİR?

HIV, vücuda girdikten sonra bağışıklık sistemini hedef alır ve CD4 hücrelerini yok eder. Bu süreç, vücut savunmasını zayıflatarak diğer enfeksiyonlara karşı direnci azaltır. HIV tedavi edilmezse, zamanla bağışıklık sistemi çöker ve kişi AIDS aşamasına ilerler.

DÜNYA AIDS GÜNÜ'NÜN ÖNEMİ

Dünya genelinde AIDS farkındalığı ve bilinçlendirme çalışmaları, toplumları cinsel yolla bulaşan hastalıklar konusunda bilinçlendirmeye, HIV testlerine erişimi artırmaya ve ayrımcılığa karşı mücadele etmeye yönlendirir. Her yıl belirlenen tema ve etkinliklerle, bu önemli gün, HIV/AIDS'e karşı toplumları bir araya getirir ve destek sağlar.

Bu yılki Dünya AIDS Günü, pandemi nedeniyle sağlık sistemleri üzerindeki zorlayıcı etkileri göz önüne alarak, HIV/AIDS ile mücadelede küresel dayanışmanın ne kadar kritik olduğunu bir kez daha vurgulayacak. Sağlık uzmanları, bu günün, HIV/AIDS'e dair yanlış bilgilerle mücadele etmeyi, erken teşhisi teşvik etmeyi ve destek hizmetlerine erişimi artırmayı amaçlayan bir fırsat olduğunu belirtiyor.