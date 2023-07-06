Eczacılardan ilaç kuru serzenişi

Yayınlanma: 06.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 06.07.2023 - 03:00

Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, yaşanan ilaç krizine ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’de ilaç fiyatlandırılmasının bir önceki yılın Avro kurunun ortalamasının yüzde 60’ı alınarak belirlendiğini belirten Ercanlı, “Geçmiş yıllarda kur oranında dalgalanma olmadığından ilaç teminininde büyük sorun yaşanmıyordu. 2022 Aralık ayında yapılan düzenlemede Avro kuru 10.77 olarak belirlendi. O gün için güncel piyasa Avro kurunun yüzde 54’üne denk geliyordu. Ancak bugün bu oran yüzde 38’e denk geliyor. Kur farkındaki makasın açılmasıyla beraber firmalar ithalat yapmakta zorlanıyor. Doğal olarak ilacın giriş sıklığı düşüyor bu da ilaç krizine yol açıyor” dedi.

(Taner Ercanlı)

‘KARARNAME ÇIKARILMALI’

Artan maliyetlerin de ilaç teminini zorlaştırdığını ifade eden Ercanlı, ilaç krizinin önüne geçebilmek için atılması gereken adımları da sıraladı. Ercanlı, “Eğer bu sistemde devam edilecekse kur ile ilgili güncelleme yılda en az 3 kez yapılmalıdır. Ancak uzun vadede çözüm için yerli ilaç sanayisine önem vermek ve yerli üretime teşvik etmek gerekir. Bizim köklü bir ilaç fiyat kararnamesine ihtiyacımız var. Avro kuruna dayalı değil üretim maliyet analizine dayalı bir politika izlenmeli” ifadelerini kullandı.