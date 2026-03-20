36 ilaç SGK geri ödeme listesine eklendi

20.03.2026 13:24:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, farklı tedavi alanlarına yönelik 27'si yerli üretim olmak üzere toplam 36 ilacın Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) geri ödeme listesine dahil edildiğini bildirdi.

36 ilaç daha Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) geri ödeme listesine eklendi. Konuyla ilgili duyuru Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi.

Bakan Işıkhan'ın açıklamasının devamı şöyle:

"Hemofili, kan ürünü ve alerji aşısı başta olmak üzere diyabet, enfeksiyon, enzim eksikliği ve bağışıklık hastalıklarını kapsayan, farklı tedavi alanlarına yönelik 27 tanesi yerli üretim olmak üzere toplam 36 ilacı daha geri ödeme listemize dahil ettik. Hastalarımıza şifa olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür temenni ediyor, hayırlı bayramlar diliyorum."

 

