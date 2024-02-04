4 Şubat Dünya Kanser Günü: Erken teşhis hayat kurtarıyor

Yayınlanma: 04.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 04.02.2024 - 03:00

Kanser, hem dünyada hem de ülkemizde ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer alıyor. Dünyada her 9 erkekten ve 12 kadından biri kanser nedeniyle yaşamını yitiriyor. 4 Şubat Dünya Kanser Günü’nde, kanser konusunda farkındalık yaratmak amaçlanıyor.

KORUNMAK MÜMKÜN

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2022’de yaklaşık 20 milyon yeni kanser vakası görüldü, 9.7 milyon kişi yaşamını yitirdi. Türkiye‘de 2022’de, 240 bin 13 hastaya kanser teşhisi koyuldu. 129 bin 672 hasta tedaviye karşın yaşamını yitirdi. Kadınlarda en fazla meme, tiroid ve kolorektal, erkeklerde ise akciğer, prostat ve kolorektal kanseri görüldü.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin eski üyesi, Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Halis Yerlikaya, kanserin artık kalp damar hastalıklarının da önüne geçtiğini belirtti. Yerlikaya, “Kanser lafının kendisi korkutucu. Ancak kanserden değil, tedaviye geç kalmaktan korkmak gerekir” dedi.

Koruyucu önlemlerin önemine dikkat çeken Yerlikaya, şöyle devam etti: “Kanser yapıcı çevresel etkenlere yönelik önlemler almak önemli. İşyerlerinin buna göre düzenlenmesi gerekiyor. İşlenmiş gıdalarla ilgili denetim ve eğitimler yapılmalı. Türkiye’nin bu konuda ne yazık ki karnesi zayıf.”

RANDEVU YOK İLAÇ PAHALI



Randevu bulamama sorununun kanserin geç teşhis edilmesine neden olduğunu belirten Yerlikaya, “Paranız varsa özel hastanede tedavi olabiliyorsunuz fakat devlet hastanelerinde randevu bulma sorunu mevcut. Bazı ilaçlar da SGK’nin geri ödeme kapsamında değil ve çok pahalılar. Hastalar ciddi sorunlarla karşılaşıyor” ifadesini kullandı.



HPV AŞISINA ULAŞILAMIYOR

Dünyada her yıl 300 bin, Türkiye’de 2 bin kadın HPV virüsünün sebep olduğu rahim ağzı kanseri nedeniyle yaşamını yitiriyor. Türkiye’de HPV aşısı, hâlâ ulusal aşı programında yok.