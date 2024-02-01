Bağırsak kanseri tedavisinde çığır açacak aşı denenmeye başlandı

Yayınlanma: 01.02.2024 - 11:45

Güncelleme: 01.02.2024 - 11:45

Tedavi, Royal Surrey NHS Kuruluş Vakfı ve Adelaide'deki Kraliçe Elizabeth Hastanesi'nde denenecek. Doktorlar, vücudun kanser hücrelerine saldırmasını sağlayacağı umuduyla aşıyı ameliyattan önce hastalara uygulamayı planlıyor.

Independent Türkçe'de ayrıntıları verilen habere göre bu aşı, herhangi bir ameliyatı daha az invaziv hale getirebilir. Doktorlar aşının gücünün, kanserin nüksetmesi ve daha sonra geri dönmesi halinde bağışıklık sisteminin tepki vermesini destekleyebileceğini umuyor. Çalışmanın baş araştırmacısı ve Surrey'nin danışman tıbbi onkoloğu Dr. Tony Dhillon, deneme fikrini ortaya attı ve aşıyı geliştirmek için son 4 yıldır Avustralya'da Profesör Tim Price'la birlikte çalışıyordu.

Dhillon şöyle dedi:

Bu herhangi bir gastrointestinal kanser için geliştirilen ilk tedavi aşısı ve çok başarılı olacağına dair büyük umutlarımız var. Bu tedaviden sonra birçok hastada kanserin tamamen ortadan kalkacağını düşünüyoruz.

HASTALAR 18 AYLIK SÜRE BOYUNCA ÇALIŞMAYA DAHİL OLACAK

Deney, Southampton Üniversitesindeki BK Southampton Kanser Klinik Araştırma Birimi tarafından Surrey ve Kraliçe Elizabeth Hastanesi'yle iş birliği içinde yürütülecek. 6'sı Avustralya'da ve 4 tanesi Birleşik Krallık'ta olmak üzere hastaların kaydedileceği 10 saha bulunacak ve 44 hasta 18 aylık bir süre boyunca çalışmaya dahil edilecek.

Hastalara endoskopi yapılacak ve daha sonra doku örneği test edilerek çalışmaya uygun olup olmadıklarına bakılacak. Eğer uygunlarsa, kanserli dokunun ameliyatla alınmasından önce üç doz aşı uygulanacak.

Bu çalışma, dünya çapında sadece 44 hasta için geçerli olacak. Deneme tamamlandıktan sonra aşı ya kullanım için ruhsatlandırılacak ya da başarılı olursa daha büyük çaplı bir çalışma yürütülecek.

Aşı, klinik aşamadaki immüno-onkolojiyle ilgili bir şirket olan Imugene Ltd tarafından tasarlandı.

Dr. Dhillon şunları ekledi:

Bu çığır açan bir çalışma. Burada gerçekten büyük bir şeyin eşiğindeymişiz gibi hissediyorum. Aşı, bağışıklık sisteminin kansere saldırmasını sağlıyor.

Bu yeni bir çığır açacak çünkü artık potansiyel olarak hastalar ameliyat olmak yerine sadece aşı olabilir.

Royal Surrey'de yaptığımız çalışma harika. Dünya çapındaki bu çalışmada yer almaktan büyük gurur duyuyor ve bunun gelecekte bağırsak kanserinin tedavisinde kilit rol oynayabileceğine inanıyoruz.

Surrey'nin genel müdürü Louise Stead de şunları söyledi: