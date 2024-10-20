Ünlü futbolcuya DNA testi şoku: 'Kızının' adını dövme yaptırmıştı!
Real Madrid'in eski stoperi Vinicius Tobias, DNA testi sonuçlarıyla sarsıldı. Kızının, kendisinden olmadığını öğrenen Tobias, adını koluna dövme yaptırmıştı.
2021 yılında, The Guardian tarafından 'Dünyanın en iyi 60 genç yeteneğinden biri' olarak gösteren ünlü futbolcu Vinicius Tobias'ın eski sevgilisi Ingrid Lima, 8 Ekim'de Maitê adında bir kız bebek dünyaya getirdi.
Brezilyalı stoper ve eski Real Madrid oyuncusu Tobias, Lima'dan ayrılmasına rağmen, bebeğin kendisinden olduğunu düşünerek koluna, 'te amo' (Portekizce'de 'seni seviyorum') sözcükleriyle birlikte, kızının adını da içeren bir dövme yaptırdı.
Ancak Lima, kötü haberi sosyal medyadan verdi ve Tobias'ın, Maitê'nin biyolojik babası olmadığını duyurdu.
Lima, Instagram'da takipçileriyle paylaştığı bir gönderide şu ifadelere yer verdi:
“Can sıkıcı hale gelen ve ne yazık ki kamuoyuna açıklamak zorunda kaldığım bir şey hakkında konuşmak istiyorum. Tobias ve ben, bir süredir birlikte değildik. Bu süre zarfında benim de onun da bir ilişkisi vardı. İkimiz de hayatlarımıza devam ediyorduk... Bu arada (kızım) Maitê çıkageldi. DNA testi yapmaya karar verdik ve Maitê'nin, Tobias'ın kızı olmadığı ıspatlandı..."
Tobias, DNA testinin sonucu hakkında henüz bir yorum yapmadı. Fakat Lima, aralarındaki meseleyi 'dostane bir şekilde' çözdüklerini belirtti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bebeklerini almak için bekleyenler görevlilerle tartıştı
- CHP'li meclis üyesi Yılmaz istifa etti
- 'Yenidoğan' skandalı Anadolu'ya sıçradı!
- İddianamede yer alan ayrıntılar infial yarattı!
- Galatasaray, 3 puanı golcüleriyle aldı!
- Mevzu yine Gezi'ye
- Ailesiyle tünelde yürüdüğü görüntüleri paylaştılar
- Tabelalar söküldü, bebekler 'kamuya' sevk edildi
- Kendisi dışında herkes 'suçlu'
- İsmail Kartal'dan sürpriz paylaşım