Ünlü futbolcuya DNA testi şoku: 'Kızının' adını dövme yaptırmıştı!

“Can sıkıcı hale gelen ve ne yazık ki kamuoyuna açıklamak zorunda kaldığım bir şey hakkında konuşmak istiyorum. Tobias ve ben, bir süredir birlikte değildik. Bu süre zarfında benim de onun da bir ilişkisi vardı. İkimiz de hayatlarımıza devam ediyorduk... Bu arada (kızım) Maitê çıkageldi. DNA testi yapmaya karar verdik ve Maitê'nin, Tobias'ın kızı olmadığı ıspatlandı..."