Adana’dan ilaç yardımı

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 04:00

Adana Tabip Odası Başkanı Selahattin Menteş, “Gönüllü çalışmak isteyen yurtdışı ve yurtiçerisinden gelen hekimlerin konaklamalarını ve sahaya ulaştırılmalarını sağladık. Depremin yaşandığı ilk geceden başlayarak hizmet binamızı halkımıza açtık. Belediye ve diğer kurumlarla işbirliği yaparak burada kalan insanlarımıza ve vatandaşlarımıza üç öğün yemek çıkarıyoruz” dedi.