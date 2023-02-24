Adana’dan ilaç yardımı

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Adana Tabip Odası, depremden etkilenen 11 il ve ilçelerine temel gıdadan giysiye, ilkyardım ve ameliyat malzemelerinden çeşitli ilaçlara kadar yardım ulaştırdı.

Mehmet Aka
Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 04:00
Adana’dan ilaç yardımı
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Adana Tabip Odası Başkanı Selahattin Menteş, “Gönüllü çalışmak isteyen yurtdışı ve yurtiçerisinden gelen hekimlerin konaklamalarını ve sahaya ulaştırılmalarını sağladık. Depremin yaşandığı ilk geceden başlayarak hizmet binamızı halkımıza açtık. Belediye ve diğer kurumlarla işbirliği yaparak burada kalan insanlarımıza ve vatandaşlarımıza üç öğün yemek çıkarıyoruz” dedi. 


Adana deprem

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