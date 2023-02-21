Hatay'daki depremlerin ardından uzman isimlerden uyarı: Adana ve Kıbrıs'a dikkat

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 07:56

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 07:56

Hatay'da akşam saatlerinde Defne ilçesinde 6.4, Samandağ ilçesinde ise 5.8 büyüklüğünde 3 dakika arayla depremler meydana geldi. 6,4'lük deprem sonrası en büyüğü 5,8 olan 32 artçı sarsıntı kaydedildi. Deprem sonucu kentteki bazı hasarlı binalar yıkıldı. Son bilgilere göre depremde can kaybı 6'ya yükseldi. Yaralı sayısı ise 294 oldu.

Depremin ardından televizyonlarda canlı yayınlara katılan uzmanlar, bölgede yeni depremler olacağı uyarısını yineledi.

Jeolog ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Naci Görür, tv100 canlı yayınında yaptığı açıklamada, “Bu bizim kastettiğimiz depremler. Çünkü bu Kahramanmaraş depremleri olduktan sonra o zaman biz bu depremlerin güneye doğru stres transfer etmiş olabileceğini düşünerek; ‘Adana havzasına ve Hatay yöresine dikkat edin’ demiştik. Hatay yöresinde bir deprem oldu ve bu küçük bir deprem sayılmaz. Bu depremler bizim olmasını mümkün gördüğümüz kırılmamış fayların kırılması sonucu oluşabileceğini tahmin ettiğimiz faylardır. Kahramanmaraş-Hatay arasında Ölü Deniz fayı çok büyük ölçüde kırıldı ve enerjisi boşalttı. Hatay ve Kahramanmaraş’ta artık büyük bir deprem olmaz” dedi.

KIBRIS'A DİKKAT

Kahramanmaraş depremlerinin Kıbrıs’ta da belli hareketlere neden olabileceğini ifade eden Naci Görür, “Kahramanmaraş depremleri Kıbrıs’ta da belli hareketlere neden olabilir. Kıbrıs’a da gerekli uyarılarımızı yaptık. Kahramanmaraş depreminden sonra stres kuzeye ve doğuya gönderilmiş olabilir. Dolayısıyla oralarda faylar yüklenmiş olabilir” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL DEPREMİNİ TETİKLER Mİ?

Görür, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul’daki faylara etki edecek bir durumda değil. Bu bütün Türkiye’deki fay sistemlerinde bir gerilim alanı değişikliğine sebep olacaktır ama bu deprem doğrudan doğruya İstanbul’da beklediğimiz depreme bir etkisi olmaz."

"Teorik olarak belli bir etki olabilir ama doğrudan doğruya bir etkisi olmaz ama İstanbul depremi başlı başına bağımsız, beklediğimiz ve tetik altında olmamız gereken, çok ciddiye almamız gereken bir deprem."

Bölgedeki tehlikelere dikkat çeken Prof. Dr. Süleyman Pampal ise, “Bu beklenmeyen bir durum değildi. Antakya fayı dediğimiz yerin üzerinde oldu. O bölge hala tehlikenin yüksek olduğu bir bölge. Bu fay 1000 kilometre, fayın kuzeyinde, güneyinde yırtılma devam ediyor” dedi.

Prof. Dr. Süleyman Pampal, sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi:

“Bu fay Hatay’ın güneyine doğru Ölü Deniz fayı olarak devam ediyor. Suriye, Lübnan, İsrail yönünde 8 büyüklüğe varan dönem depremi var bu fay o fay. Yani sınırlarımızın içindeki kısmı bile daha tamamen kırılmadı.”

“YIRTILMA DEVAM EDEBİLİR”

“Yukarıdan aşağı geliyor bu fay, bu hareketlerin ana kaynağı buraları iyice hırpaladı, yırtılma devam edebilir. Ovalar depremin ivmesini 3-4 kat artırdığı için yıkıcı etkisi de o derece artıyor. Ovalardan, kayalık zeminlere gitmek gerekir.”