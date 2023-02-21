Adana Demirspor'da yol ayrımı
Adana Demirspor, Gökhan Töre'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
Süper Lig'de Adana Demirspor, Gökhan Töre ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Gökhan Töre'nin kulübümüzle olan sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.
Gökhan Töre
5 MAÇTA FORMA GİYMİŞTİ
Bu sezonun başında Adana Demirspor'a transfer olan Gökhan Töre, 5 maçta süre alırken 2 asist kaydetmişti.
Adana Demirspor'dan önceki gün yapılan açıklamada, Club Guarani'den Jorge Emanuel Morel Barrios ve Gaziantep FK'den Furkan Soyalp'in 2022/23 sezonunun sonuna kadar kiralandığı belirtilmişti.
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