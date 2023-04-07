ADSM'lerde yurttaş diş tedavisine ulaşamıyor

Ağız ve diş sağlığı merkezlerinde (ADSM) personel sayılarının yetersizliği hastaların sağlık hizmetine erişimini güçleştiriyor. Yurttaşlar, ağız ve diş sağlığı sorunlarında yeterli kamu hizmeti alamıyor ve ADSM’lerde randevu bulamıyor.

Merve Kılıç
Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 04:00
ADSM'lerde yurttaş diş tedavisine ulaşamıyor
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Yeteri kadar “ağız ve diş sağlığı teknikeri” kadrosu açılmadığının altını çizen Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur, “Teknikerlerinin işlerini diş hekimleri yapıyor” dedi. 

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 315 “ağız ve diş sağlığı teknikeri” alımının yapılacağını duyurdu.  

Uğur, “Alım yapılacak ‘ağız ve diş sağlığı teknikeri’ sayısının, alınacak toplam personele oranı sadece yüzde 1’dir. ‘Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin’ verimli işletilebilmesi için, bu alanda kadro açılması gerekiyor” diye konuştu.


Ağız ve diş sağlığı merkezleri diş Randevu

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