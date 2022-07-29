Döviz kurundaki artış diş tedavisinde kullanılan malzeme fiyatlarını üç kat artırdı

29 Temmuz 2022 Cuma, 04:00

Döviz kurundaki artış ithal edilen ve diş tedavisinde kullanılan ürünleri de vurdu. Diş hekimlerinin kullandıkları malzemelerin yüzde 80’i ithal ediliyor. Malzemelerin yurtdışından gelmesi sonucu artan maliyetler ağız ve diş sağlığı hizmetlerine erişimi de olumsuz etkiledi. Türk Diş Hekimleri Birliği Başkanı Ahmet Tarık İşmen, diş hekimliğinde ve diş tedavisinde yaşanan sorunları Cumhuriyet’e değerlendirdi.

AĞUSTOSTA ZAM GELİYOR

Diş tedavisi fiyatlarını ocak ayında döviz kurunu 14 lira olarak hesap ederek artırdıklarını ifade eden İşmen, “Ancak dolar 18 lira olduğunda bizim dövize bağlı harcamalarımızda yaklaşık yüzde 25 bir sekme oldu. Ağustos ayından geçerli olmak üzere fiyatlarımızı yeniden güncellemek zorunda kaldık” diye konuştu. İşmen, “Biz fiyatları dengede tutmaya çalışıyoruz ancak diş hekimliği hizmetlerine ulaşım giderek düşüyor ve insanlar diş ile ilgili sorunlarını anlık çözümlerle geçiştirmeye çalışıyorlar. Diş sağlığı hakkına erişim zorlaşıyor” dedi. Döviz kurunun 8 liradan 17 liraya çıkmasıyla bir yıl önce ciddi bir kriz yaşadıklarını belirten İşmen, “Aldığımız ürünler bir buçuk yıl öncesine göre üç kat pahalandı” dedi.

BİN HEKİM İSTİFA ETTİ

İşmen, doktorlar gibi diş hekimlerinin de artan iş yükü ve ekonomik sorunlar nedeniyle kamudan istifa etmeye başladıklarını söyledi. İşmen, “Kamudan geçen yıl 12 bin diş hekiminden bini istifa etti. Her gün 8-10 diş hekimi yurtdışında çalışabilmek için iyi hal belgesi istiyor. Dünya Diş Hekimleri Birliği, ‘Günde 8 saat çalıştığınız zaman 15 hastadan fazlasına bakamasınız’ der. Biz MHRS ile günde 60-70 hasta diş hekiminin karşısına getirildiği zaman hizmet veremiyoruz. Bu yığılma hasta ve hekimi karşı karşıya getiriyor ve sağlıkta şiddete yol açıyor” açıklaması yaptı.

"NEDENİ YOKSULLUK"

Ankara Diş Hekimleri Odası Genel Sekreteri Gamze Burcu Gül, toplumun yüzde 85’inin ağız ve diş sağlığının bozuk olduğuna, ağız ve diş hastalıklarının nedeninin ise yoksulluk olduğuna dikkat çekti. Gül, ağız diş hastalıklarının diyabet, kalp-damar hastalıkları, büyüme-gelişim geriliği, erken doğum gibi birçok sağlık sorununun gelişmesinde rol oynayabileceğini belirterek “Çözüm için, bir ‘Ulusal Ağız Diş Sağlığı Politikamız’ olmalı ve bu kapsamda özellikle çocuklara yönelik ağız sağlığını geliştirme programlarının uygulanmasına öncelik verilmelidir” dedi.