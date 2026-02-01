Ağız duşu ve şarjlı diş fırçaları diş etine zarar verebilir: Bakımda teknoloji dönemi

Son yıllarda ağız ve diş bakımında teknolojik ürünlere olan ilgi hızla artıyor. Özellikle ağız duşları (oral irrigatörler), şarjlı diş fırçaları ve akıllı ağız bakım cihazları, daha etkili temizlik ve daha sağlıklı diş etleri vaadiyle tüketicilerin dikkatini çekiyor.

Diş hekimlerine göre doğru ve bilinçli kullanıldığında bu teknolojik yardımcılar, klasik ağız bakım rutinlerini tamamlayıcı bir rol üstlenirken yanlış kullanım ise beklenen faydanın aksine sorunlara yol açabiliyor. Kamu Diş Hekimleri Derneği (KADHED) Diyarbakır İl Temsilcisi Dişhekimi Özgür Öz, ağız duşunun aşırı kullanım yerine önerilen doğrultuda kullanılmasnın faydalı olduğunu ifade ederek “Gereğinden fazla kullanılmasının bir faydası olmayacağı gibi dişeti sağlığı açısından zararı da olabilir. Bu sebeple uygun basınç altında önerildiği şekilde kullanımı istenmeyen sonuçların ortaya çıkmasını engelleyecektir” diye konuştu.

Şarjlı diş fırçalarının plak temizleme açısından manuel diş fırçalarına göre daha etkili olduğunu belirten Öz, “Ancak dişeti sağlığı açısından bakıldığında aynı şeyi söylemek pek mümkün olmayabilir” uyarısında bulundu.

Şarjlı diş fırçalarının dişeti çekilmesi ya da mine aşınması gibi riskler oluşturabileceğine değinen Öz, “Aşırı basınç kullanımı ve gereğinden fazla aşırı uygulama durumlarında mine aşınması için de risk varlığından bahsedilebilir” ifadelerini kullandı.