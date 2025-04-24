'Ağız ve diş sağlığı merkezlerinin çürüğe çıkmasına ramak kalmıştır'

Yayınlanma: 24.04.2025 - 13:47

Güncelleme: 24.04.2025 - 13:47

Genel Sağlık-İş Sendikası, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri’nde (ADSM) çalışan sağlık emekçilerinin çalışma şartlarının iyileştirilmemesine tepki gösterdi. Sendika konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada “Kendi lükslerini ‘itibardan tasarruf olmaz’ tekerlemesiyle savunan yöneticiler, tasarrufu emekçilerin boğazından yapmaya devam etmektedir” ifadeleri yer aldı

‘ÇALIŞMA BARIŞI BOZULUYOR’

ADSM’lerdeki sağlık emekçilerinin yoksulluk sınırı altındaki ücretlerinin daha da düşürüldüğünün ifade edildiği açıklamada. “İlk önce yüzde 36 olarak gelen bütçe miktarı yüzde 23’e kadar düşürüldü. En son aldığımız bilgilere göre ise bu yüzde 23’lük kısmın dağıtım oranı üzerinde bakanlık düzenleme yapmaktadır.

Verdiğimiz mücadele sonrasında bu merkezlerde şifa dağıtan hekimlerimizin ödeneğinin dağıtılan miktar üzerinde yüzde 70’den yüzde 77’ye çıkarılması kısmi bir kazanım gibi görünse de Sağlık Bakanlığı'nın, iktidardan öğrendiği “her iyi şey için bir bedel ödetme” yöntemiyle bu merkezlerde hekim dışı sağlık emekçilerinin ödeneğini yüzde 30’dan yüzde 23’e düşürmesiyle düzenlemenin bir kazanım olmadığı görülmüştür. Zira Bakanlık, sağlık emekçilerinin içinde bulunduğu yoksulluk sarmalını umursamadığı gibi sağlık kurum ve kuruluşlarındaki çalışma barışını da hiçe saymaktadır.

Bakanlık dağıtılan ödeme oranlarını büyütmesi gerekirken mevcut dilimlerle oynamakta, zaten bakanlığın ücret politikaları nedeniyle yoksulluk sınırının altında geçinmek durumunda kalan, kamu kurum ve kuruluşları ağız ve diş sağlığı merkezlerinde görev yapan sağlık emekçilerinin var olan hakları da tırpanlanmaktadır. Burada asıl yapılması gereken hem hekim hem de hekim harici personelin dağıtım oranlarını iyileştirmek olmalıyken çalışma barışını bozacak adımlar atmaktadır” denildi

‘PERSONEL SAYISI YETERSİZ’

Sağlık hizmetinin hakkının açlık sınırı olmaması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, “ADSM’ler dolgu tutmayacak hale gelmiştir, çürüğe çıkmasına ramak kalmıştır. istihdam edilen personel sayısının yetersiz olması nedeniyle mevcut personelin yükü çok ağırlaşmıştır. Diş hekimlerinin 4 el kuralı ile çalışma imkanı için dahi mücadele vermemiz gerekmektedir. Bu merkezler için randevu süreleri yetersizdir. Oda yetersizliği nedeniyle hasta mahremiyeti sağlanamamaktadır.

Bakanlığın adeta kendi haline bıraktığı bu merkezlerde sağlık emekçilerinin olası şiddet vakalarına karşı korunmasına ilişkin en ufak bir tedbir yoktur. Gün boyu insanüstü bir mesai harcayan, yurttaşların sağlığına kavuşması için fedakarca emek veren çalışanların ücretleri, insani ve stabil hale getirilmelidir” ifadeleri kullanıldı

‘ÖDEYECEKSİNİZ’

Sağlık emekçilerinin geçinebilecekleri, çalışırken ödeyemedikleri faturaları değil sadece hastalarını düşünebilecekleri ücretler almak ve bu ücretleri “taban, teşvik, sabit” gibi sürpriz iniş-çıkışlarla değil, “emekliliğe yansıyan tek kalem maaş” olarak elde etme talebinin anımsatıldığı açıklamada, “İnsani değerlere olduğu kadar Anayasaya da yaslanan bu haklı talep, daha fazla görmezden gelinmemelidir. Görünen o ki her her fırsatta sağlık emekçilerine “Sizin hakkınız ödenmez” diye seslenen yöneticilerin “ödenmez” lafı, bir övgüden çok bir ilandır. O zaman bizde ilan edelim: Ödeyeceksiniz!

Sağlık emekçisinin sizlerden alacağı var! Sağlık hizmeti alma hakkına sahip olan yurttaşların sizlerden alacakları var! Oldu bittiye getiremeyeceksiniz, Genel Sağlık-İş var!” ifadelerine yer verildi.