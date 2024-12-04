Aile hekimlerinin eyleminde 3'üncü gün: 'Yaşamak, yaşatmak istiyoruz'

Yayınlanma: 04.12.2024 - 16:21

Güncelleme: 04.12.2024 - 16:23

Aile hekimleri ‘Eziyet Yönetmeliği’ olarak nitelendirdikleri “Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe”ne karşı 5 günlük iş bırakma kararı almıştı. Dün, iş bırakmalarının 3’üncü gününde hekimler, bu defa Sağlık Bakanlığı önünden seslerini yükseltti. Sağlık emekçileri ellerindeki "Cümle alem bilmeli bu yönetmelik hileli" ve “Duymemişoğlu, görmemişoğlu, bakmemişoğlu" yazılı dövizler ile, "AKP sağlığa zararlıdır" ve "Yaşamak, yaşatmak istiyoruz" sloganlarını attı. Açıklamaya CHP Sağlık Bakanlığı’ndan sorumlu genel başkan yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz ile birlikte CHP’li milletvekilleri Aylin Yaman ve Kayıhan Pala da katıldı.

''İŞ GÜVENCESİ ORTADAN KALDIRIYOR''

16 sağlık meslek örgütü adına Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap açıklama yaptı. Azap, söz konusu yönetmeliğin neleri getirdiğini şu sözlerle açıkladı: “Koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik gerekli düzenlemeleri içermemektedir. Aile sağlığı merkezlerinin sayısının, donanımlarının, ekiplerinin artırılarak güçlendirilmesi için bir düzenleme içermemektedir. Hastalara ve koruyucu sağlık hizmetlerine yeterli zaman ayrılabilmesine fırsat vermemektedir. Kendi içinde taşıdığı çelişkili uygulamalar ile hekimlerle hastaları karşı karşıya getirerek şiddete zemin hazırlamaktadır. Belli ilaç gruplarının reçetelenmesi ve sevkleri sınırlayarak hekim bağımsızlığına müdahale etmektedir. Karmaşık hesaplamalar ile ulaşılması mümkün olmayan, ulaşılsa bile halk sağlığı için faydasız performans kriterleri içermektedir. Yapılan işin kalitesine değil sayısına değer vermektedir. Hekimlerin ve aile sağlığı emekçilerinin iş ve gelir güvencesini ortadan kaldırmaktadır.”

''KAMU TARAFINDAN SAĞLANMALI''

Azap taleplerini ise şöyle ifade etti: “Kamusal bir hizmet olan birinci basamak sağlık hizmetlerinin fiziki ve tıbbı donanımı ve aile sağlığı merkezleri binaları kamu tarafından sağlanmalıdır. Halkımıza nitelikli bir sağlık hizmeti sunabilmemiz için yeterli zaman ve olanak sağlanmalıdır. Koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelendiği ve ekip anlayışını gözeten bir sistem inşa edilmeli Aile Sağlığı Merkezi sayısı hekim başına 2 bin nüfusu aşmayacak şekilde artırılmalıdır. Aile Hekimliği’nde güvencesiz ve kadrosuz istihdamı kabul etmiyoruz. Aile sağlığı merkezlerinde nüfus yapısına göre yeterli hemşire, ebe, teknisyen görevlendirilmelidir, Aile Hekimleri işveren olmamalıdır. Aile Sağlığı çalışanlarına ödenecek ücret Aile Hekiminin çalışma kriterleri ile değil kendi mesleki sorumluluklarına göre düzenlenmeli, Kanun değişikliği gerektiren tavan ücreti katsayısı artırılmalıdır. Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan sağlık emekçilerine emekliliğe yansıyacak tek kalemden oluşan, insanca yaşamaya yetecek düzeyde, izin kullandıklarında, hastalandıklarında, çocuğu olduğunda veya ailesinden biri öldüğünde kesilmeyecek maaş ödenmelidir. Sağlıkta şiddeti artıracak düzenlemeler değil şiddetin önlenmesini sağlayacak etkin ve caydırıcı tedbirler alınmalı, etkili şiddet yasası çıkarılmalı ve sağlık çalışanlarının can güvenliği sağlanmalıdır.”