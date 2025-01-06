Aile hekimleri yine iş bıraktı: Sözleşme feshi tehdidine izin vermeyeceğiz

Yayınlanma: 06.01.2025 - 17:31

Güncelleme: 06.01.2025 - 17:31

Aile hekimleri geçen yılın kasım ve aralık aylarında Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği'ne tepki göstermek amacıyla iş bırakmıştı. Hekimler "eziyet ve zulüm yönetmeliği" dedikleri yönetmeliğe karşı bugün yine iş bıraktı. Hekimler Ankara İl Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklaması düzenledi. CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve il yöneticileri de açıklamada hazır bulundu. Açıklamayı 18 emek sağlık meslek örgütü adına Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Eş Genel Başkanı İbrahim Kara yaptı. Hekimler "Yaşasın örgütlü mücadelemiz", "İnsanca bir yaşam istiyoruz" sloganlarını atarken çarşamba günü ise Hacettepe Üniversitesi'nde toplanacaklarını belirtti. İş bırakma eylemi 10 Ocak'a kadar sürecek.

'İLAÇ YAZMAMIZ KISITLANDI '

Söz konusu yönetmelikle hekimlerin yazdığı reçetelerin baskı altına alındığını belirten Kara, "Antibiyotik, ağrı kesici ve mide ilaçları yazmamız kısıtlanmaktadır. Hastaların tıbbi durumu, ihtiyacı neyi gerektiriyorsa bizler o ilacı yazmakla yükümlüyüz. Hastasını tedavi etti diye hekimlerin, sağlık çalışanlarının gelirini azaltmak hangi mantığa sığar?" diye konuştu.

'SAĞLIKLIYSA NEDEN BAŞVURSUN?'

Yönetmelikle, sorumlu oldukları nüfus içinden 6 ay Aile Sağlığı Merkezi'ne (ASM) başvurmayan kişiler için de gelirimiz kesildiğini ifade eden Kara, "Hastalarımız verdiğimiz tedavi ve önerilerimizle sağlıklı olduysa bize neden başvursun? Yine soruyoruz: Hastasının sağlığını korudu diye hekimlerin, sağlık çalışanlarının gelirini azaltmak hangi mantığa sığar?" dedi.

'HEKİMLER CEBİNDEN HARCIYOR'

Sağlık Bakanlığı'nın ASM’leri ticarethane mantığından çıkarması gerektiğine vurgu yapan Kara, "ASM’lerin giderleri aile hekimleri tarafından devletin verdiği cari giderden karşılanmaktadır. Birçok ASM'de aile hekimleri cebinden para harcar duruma gelmiştir. Dolayısıyla aile sağlığı merkezinin finansmanı aile hekiminin üzerine yıkılmıştır" ifadelerini kullandı.

'2 BİN NÜFUSU ALMAMALI'

Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği'nin geri çekilmesi gerektiğini söyleyen Kara, "Hekimlere, ebelere, hemşirelere ve sağlık emekçilerine yeterli puanı alamadı diye sözleşme feshi ile tehdit edilmesine izin vermeyeceğiz" dedi ve taleplerini şu sözlerle açıkladı: "Birinci basamak sağlık hizmetlerinin fiziki ve tıbbı donanımı ve aile sağlığı merkezleri kamu tarafından sağlanmalıdır. Halkımıza nitelikli bir sağlık hizmeti sunabilmemiz için yeterli zaman ve olanak sağlanmalıdır. Koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelendiği ve ekip anlayışını gözeten bir sistem inşa edilinceye kadar ASM sayısı hekim başına 2 bin nüfusu aşmayacak şekilde artırılmalıdır.

Aile Hekimliği’nde güvencesiz ve kadrosuz istihdamı kabul etmiyoruz. Aile sağlığı merkezlerinde nüfus yapısına göre yeterli hemşire, ebe, teknisyen görevlendirilmeli, aşılama ve diğer koruyucu hekimlik uygulamaları desteklenmeli, geliştirilmelidir. Ebe ve hemşirelerin maaş ve teşvik ödeme kriterleri; aile hekiminin çalışma kriterleri ile değil kendi mesleki sorumluluklarına göre düzenlenmelidir. Aile sağlığı çalışanlarının kanun değişikliği gerektiren teşvik ücreti katsayısı en az iki katı ve tavan ücreti en az üç katı oranında artırılmalıdır.

Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan hekim, ebe, hemşire ve sağlık emekçilerine emekliliğe yansıyacak tek kalemden oluşan, insanca yaşamaya yetecek düzeyde maaş ödenmelidir. Sağlıkta şiddetin önlenmesini sağlayacak etkin ve caydırıcı tedbirler alınmalı, etkili şiddet yasası çıkarılmalı ve sağlık çalışanlarının can güvenliği sağlanmalıdır."