Yayınlanma: 06.01.2025 - 13:43

Güncelleme: 06.01.2025 - 13:43

Çeşitli sebeplerle sağlık ocaklarını ziyaret etmek isteyen yurttaşlar, iş bırakma eyleminin ayrıntılarını araştırıyor. Peki, Sağlık ocakları bugün açık mı? Aile hekimlerinin grevi ne zaman bitecek?

AİLE HEKİMLERİNİN GREVİ NE ZAMAN BİTECEK?

Aile hekimleri, yeni Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne karşı tepkilerini göstermek amacıyla 6-10 Ocak tarihleri arasında üçüncü kez iş bırakma eylemi gerçekleştirecek.

DAHA ÖNCE İKİ KEZ İŞ BIRAKMA EYLEMİ GERÇEKLEŞMİŞTİ

Ayrıca, ikinci ve üçüncü basamak sağlık çalışanları da 8 Ocak Çarşamba günü bir günlük iş bırakma eylemine katılacak. Aile hekimleri daha önce 5-7 Kasım ve 2-6 Aralık tarihlerinde benzer eylemler düzenlemişti.