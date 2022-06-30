Aile hekimlerinden tepki: ‘Yoksulluk sınırının altında ücret alıyoruz’
Aile hekimleri, bir yıldır yürürlükte olan yönetmeliğe karşı tepki gösterdi. Dr. Gürsel Özer, "Bir yıl içerisinde yetkilileri defalarca uyardık. Sendika olarak sekiz kez iş bırakma eylemi yaptık. Ama görmezden gelindik. Bu yönetmelik, tamamen keyfi ve ceza yönetmeliği" dedi.
Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Başkanı Dr. Gürsel Özer, iş bırakma eylemiyle ilgili şu ifadeleri kullandı: “Bir yıl içerisinde yetkilileri defalarca uyardık. Sendika olarak sekiz kez iş bırakma eylemi yaptık. Ama görmezden gelindik. Bu yönetmelik, tamamen keyfi ve ceza yönetmeliği. Biz, bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız” dedi.
Yönetmeliğin kanuni altyapısının bulunmadığını belirten Özer, “Bu yönetmeliğe keyfiyet yönetmeliği diyoruz. Bu yönetmelikte hukuka uymayan cezalar var. Örneğin basına açıklama yaptığınızda 50 ceza puanı alıyorsunuz. Raporlu olsanız bile art arda dört nöbete gelmediğinizde iş akdiniz sonlandırılabiliyor. Kamu çalışanlarına kanuni olmayan hiçbir ceza vermezsiniz. Sağlık Bakanlığı’nın verdiği sözleri tutmasını istiyoruz. Özellikle büyükşehirlerde, binası olmayan aile hekimliklerinin kiralar karşısında hizmet veremez hale gelmesinin önüne geçilecekti. İş kayıpları ve gider kayıpları giderilecekti. Bunlar yapılmadı. Bize verilen ücretlerle aile hekimliklerinin yürütülmesinin imkânı yok. Yoksulluk sınırının altında ücret alıyoruz. Çalışma şartlarımız zaten zor bu yönetmelik de aile hekimliği uygulamasını bitirecek. Yönetmelik geri çekilene kadar mücadeleye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
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