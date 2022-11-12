Aile sağlığı çalışanları yine uyardı: İş bırakma eylemleri kaçınılmaz hale geldi

12 Kasım 2022 Cumartesi, 02:00

Aile Sağlığı Çalışanları Federasyonu’nun Antalya’da düzenlediği kongrede meslek örgütleri, yayımladıkları ortak deklarasyon ile şiddet, ek ödeme sorunu ve ekonomik krize dikkat çekti. Aile Sağlığı Çalışanları Federasyonu (ASEF), Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), Birlik ve Dayanışma Sendikası (BDS) ve Genel Sağlık-İş Sendikası’nın da imza attığı deklerasyonda, “Her gün kötüleşen çalışma ve yaşam koşulları karşısında artan iş yükü ve derinleşen yoksullukla savaşan biz, açlık sınırında hak edişlerle geçim mücadelesi veriyoruz” denildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ek ödeme yönetmeliğinde Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına yalnızca yüzde üç oranında iyileştirme yapıldığı belirtilen açıklamada “Aile sağlığı çalışanları yine üvey evlat muamelesi görmüştür. Bu ödeme de yerine getirilmesi oldukça zor olan çeşitli şartlara bağlanmıştır. Bakanlık tarafından yine yok sayıldık, meslek onurumuz ayaklar altına alındı, sağlık profesyonelleri olduğumuz unutuldu” ifadelerine yer verildi.

AÇIKLAR ARTACAK

AHESEN Genel Başkanı Gürsel Özer, talepleri karşılanmadığı takdirde aile hekimliklerinin kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağına dikkat çekti. Özer, “Aile hekimlerine 600-800 lira civarında ek ödeme getirildi. Hekimler yoksulluk sınırının altında, aile sağlığı merkezi çalışanları açlık sınırının altında maaş alıyor. Bir iyileştirme yapılmazsa çalışanlar aile hekimliklerinden kaçmaya başlayacak. Zaten ebe, hemşire açığı çok fazlaydı bu açık gittikçe artacak. Hizmet sunumunda hak adaletsizliği olacak” diye konuştu. Aile hekimliklerinden istifaların başladığına vurgu yapan Özer, “ Aile sağlığı merkezleri kiralarını ödeyemediğimiz için kapanmaya başladı. Taleplerimiz yerine getirilmezse önümüzdeki günlerde iş bırakma eylemleri kaçınılmaz” dedi.