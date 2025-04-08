Akıllı lensler gözlüksüz görüş sağlıyor: Kimler için uygun?

Yayınlanma: 08.04.2025 - 16:59

Güncelleme: 08.04.2025 - 16:59

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’nden Opr. Dr. Serdar İlgüy, akıllı lensler hakkında önemli bilgiler verdi. Göz içine ameliyatla yerleştirilen ve uzak, orta ile yakın görüşü aynı anda düzeltebilen çok odaklı (multifokal) lenslerin, hem katarakt tedavisinde hem de gözlükten kurtulmak isteyen 40 yaş üstü bireylerde kullanıldığını ifade etti.

İKİ ÖZEL DURUMDA KULLANILIYOR

Opr. Dr. İlgüy, akıllı lenslerin özellikle iki durumda tercih edildiğini belirterek, “Birincisi katarakt ameliyatlarında, gözlük ihtiyacını büyük oranda azaltmaları nedeniyle sıklıkla kullanılıyor. İkincisi ise miyop, hipermetrop ve astigmatı olan, 40 yaş üstü ve presbiyopi gelişmiş kişilerde, gözlüksüz görüş sağlamak amacıyla uygulanıyor” dedi.

KİMLER İÇİN UYGUN?

Akıllı lens ameliyatı yapılmadan önce ayrıntılı göz muayenesi ve hastadan detaylı öykü alınması gerektiğini vurgulayan Opr. Dr. İlgüy, bu yöntemin uygun olduğu kişileri şu şekilde sıraladı:

40 yaş üstü ve yakın görmesi bozulanlar,

Katarakt hastaları,

Lazerle tedavi olamayan yüksek miyop, hipermetrop veya astigmat hastaları.

KİMLER İÇİN UYGUN DEĞİL?

Her gözün akıllı lense uygun olmadığını ifade eden Dr. İlgüy, bazı durumlarda ameliyatın önerilmediğini belirterek şunları söyledi:

Göz tembelliği ve şaşılık olanlar,

İleri sarı nokta hastalığı olanlar,

Diyabete bağlı retina hasarı bulunanlar,

Kornea yapısı bozuk olanlar (Keratokonus, pellusid marjinal dejenerasyon),

Kontrolsüz göz tansiyonu hastaları.

KALICI VE GÖZLÜKSÜZ GÖRÜŞ AVANTAJI

Akıllı lenslerin çok odaklı tasarımı sayesinde bireylerin uzak, orta ve yakın mesafeyi gözlüksüz görebildiğini vurgulayan Dr. İlgüy, “Ameliyatla yerleştirilen bu lensler ömür boyu göz içinde kalabilir. Katarakt yeniden oluşmaz, göz numarası sabitlenir ve zamanla değişmez. Lensin çıkarılması ya da değiştirilmesi gerekmez” dedi.

AMELİYAT KARARI DİKKATLE VERİLMELİ

Ameliyat öncesi değerlendirmelerin önemine değinen İlgüy, “Akıllı lens uygulaması cerrahi bir işlemdir ve az da olsa komplikasyon riski içerir. Bu nedenle işlem kararı hekim ve hasta tarafından detaylı değerlendirilmelidir. Gereksiz cerrahi müdahalelerden kaçınılmalıdır” uyarısında bulundu.