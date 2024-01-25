Alkol alan kişilerin korkulu rüyası cumartesi gecesi felcine dikkat

Yayınlanma: 25.01.2024 - 09:24

Güncelleme: 25.01.2024 - 09:27

Özellikle hafta sonu aşırı alkol alan kişilerin sinir sıkıştıracak şekilde ters pozisyonda uyuyakalması, sandalye kenarına kolunu koyarak sızması ya da kolun uzun süre bası altında kalması gibi durumlarda görülen ve cumartesi felci olarak bilinen rahatsızlık hakkında Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Nazan Eryiğit bilgilendirmelerde bulundu.

Uzm. Dr. Nazan Eryiğit, "Bu rahatsızlık kollar ve ellerde yaşanan karıncalanmalar, sinir köklerinin sıkışması sonucunda oluşur ve bölge hareket ettirildiğinde geçer. Alkollü durumdayken bu uyuşukluklar fark edilemediği için, cumartesi gecesi felci olarak tabir edilen rahatsızlık meydana gelmektedir" dedi. Ayrıca cumartesi gecesi felci rahatsızlığının, çadırda kalan kampçılarda veya sert yerde yatan sporcularda da görülebildiğini hatırlattı.

Felce maruz kalan kişilerin, sabah uyandıklarında ellerini kaldıramayacaklarını aktaran Eryiğit, "Yani uygunsuz pozisyonda sinirin uzun süre bası altında kalması radial sinirin fonksiyonunu bozar, el düşer, parmaklar ve bilek hareket ettirilemez. Çoğunlukla hastalar ne olduğunu anlayamaz ve büyük panik yaşarlar" şeklinde konuştu.

HANGİ POZİSYONDA VE NE ŞEKİL UYUNMALI

Rahatsızlığa engel olmak adına hangi pozisyonda ve ne şekil uyunması gerektiğine dair de önerilerde bulunan Eryiğit, "Alkol alındığı gece; omuzla dirsek arası bölge bası altında kalmayacak şekilde, yumuşak ve rahat bir şekilde yatmak son derece önemlidir. Sağlıklı olan ve önerilen, sırtüstü uyumaktır. Çok sarhoş bir şekilde yatmamak için uyumadan önce kahve içmek gibi basit önlemler de düşünülebilirsiniz" dedi.

Son olarak da tedavisi hakkında konuşan Eryiğit, “Güzel haber ise, Cumartesi gecesi felcinin, birkaç saat içinde kendiliğinden düzeleceği gibi nadiren bazı ağır vakalarda fizik tedavi, atel ile müdahale gerekebilir” diyerek sözlerini sonlandırdı.