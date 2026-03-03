Altı anneden birinde doğum sonrası depresyon görülüyor

Doğumdan sonraki dönem çoğu zaman mutlulukla özdeşleştirilse de uzmanlar, bu sürecin anneler açısından ciddi bir ruhsal kırılganlık barındırdığına dikkat çekiyor. Doğum sonrası depresyonun (DSD) hem anne hem de bebek sağlığını etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunu olduğu belirtiliyor.

Cumhuriyet, konu hakkında El Bebek Gül Bebek Derneği Başkanı İlknur Okay ile konuştu.

İlknur Okay, doğum sonrası hüznüyle depresyonun ayrılması gerektiğini vurgulayarak “Doğum sonrası hüznü doğumdan 3 ile 5 gün sonrası görülen huzursuz edici ruh hali geçişleridir. Yaklaşık yüzde 40-80 arası görülür. Doğum sonrası depresyonu ise majör depresyonda olduğu gibi günlük işlevselliği bozan ve her altı anneden birinde görülen klinik bir tablodur” dedi.

Okay, annenin günlük sorumluluklarını yerine getirmekte zorlanması, iştah ve uyku düzeninde belirgin değişiklikler yaşaması, geleceğe ilişkin umutsuzluk hissetmesi ve önceden keyif aldığı şeylerden artık zevk almaması önemli uyarı işaretleri olduğunu belirterek “Belirtiler 2 hafta içinde geçmezse, artarsa ya da anne günlük işlevlerini yapamaz hale gelirse mutlaka bir psikiyatriste başvurulmalıdır” diye konuştu.