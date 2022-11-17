Anestezi uzmanları, kapalı ortamda yoğun risk altında çalışıyor

17 Kasım 2022 Perşembe, 04:00

Kapalı ortamda uzun süre çalışan ve hastanın uyutulup, uyandırma sorumluluğunu alan anestezi çalışanlarında, tükenmişlik sendromu ve depresyona da sık rastlanıyor. Araştırmalara göre ilaçlara rahat erişebilmeleri, bu ilaçları hangi dozlarda uygulayacaklarını çok iyi bilmeleri, intihara yönelimi ve ilaç bağımlılığı riskini artırıyor.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Prof. Dr. Nursel Şahin, bütün sağlık çalışanlarının ağır çalışma koşulları nedeniyle tükenmişlik sendromu yaşadığına dikkat çekerek “Beş dakikada bir hasta bakmak zorunda olan, nöbet ertesi izin kullanamayan, kendine zaman ayıramayan meslek grubu içerisinde zaten bir tükenmişlik vardı. Sağlık çalışanlarının hastanelerde dinlenebilecekleri bir odaları bile yok. Anestezi uzmanları da hem tükenmişlik hem de alanlarının getirdiği ek stres nedeniyle madde kullanımı, alkol kullanımı ve intiharın çok görüldüğü bir meslek grubu” diye konuştu.

"GÜVEN SAĞLANMALI"

Şahin, depresyonun önüne geçmek için anestezi çalışanlarının iş koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı: “Bireysel olarak destek hizmeti alınabilir. Ancak önemli olan çalışma koşullarının düzeltilmesi ve güvenli çalışma ortamlarının oluşturulmasıdır. Uzun süreler aralıksız çalışmak, ertesi gün yine mesaiye devam etmek gibi birçok neden tükenmişlik sendromuna yol açıyor.”