İstanbul’da anestezi teknikeri Berre Cebecioğlu'nun sır ölümü
İstanbu'da 25 yaşındaki Berre Cebecioğlu, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Cebecioğlu’nun cansız bedeninin yanında şırıngalar, ilaç şişeleri ve serum bulundu. Savcılık olayla ilgili ‘şüpheli ölüm’ soruşturması başlattı.
İstanbul Başakşehir’deki bir hastanede Anestezi Teknikeri olarak çalışan 25 yaşındaki Berre Cebecioğlu, 21 Temmuz günü hastanedeki nöbetinin bitmesinin ardından sabah saatlerinde Kayabaşı Mahallesi’nde yalnız yaşadığı evine gitti.
Sakarya’daki ailesi kendisini aradı ancak ulaşamadı. Ailesine uyku sorunu yaşadığını bu nedenle uyku ilacı aldığını söylemişti.
AKRABASI BULDU
Aile bu nedenle endişelendi ve İstanbul’daki bir yakınlarını aradı. Akrabası eve giderek kapıdaki süs eşyasının içindeki yedek anahtarla kapıyı açtı.
ŞIRINGA, İLAÇ ŞİŞESİ, SERUM...
Yakını içeri girdiğinde, Berre Cebecioğlu’nu yatak odasında hareketsiz şekilde yatarken buldu. Hemen polis ve sağlık ekiplerini aradı.
Eve gelen ekipler, Berre Cebecioğlu’nun öldüğünü belirledi. Cesedin yanında şırıngalar, ilaç şişeleri ve serum bulundu. Ceset üzerinde herhangi bir darp, delici ya da kesici ve ateşli silah izine rastlanmadı. Savcılık olayla ilgili ‘şüpheli ölüm’ soruşturması başlattı.
NİŞANLISIYLA ARASI BOZUKMUŞ
Ailesi, polise, Berre Cebecioğlu’nun nişanlısının KKTC’de asker olduğunu, aralarının bozuk olması nedeniyle bir süredir bunalımda olduğunu söyledi. Berre Cebecioğlu’nun cesedi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Berre Cebecioğlu’nun kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak incelemeyle netlik kazanacağı belirtildi.
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