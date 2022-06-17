25 yaşındaki anestezi uzmanı hastane odasında ölü bulundu
Trabzon’un Akçaabat ilçesinde özel bir hastanede anestezi uzmanı olarak çalışan 25 yaşındaki kadın odasında ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde hizmet veren özel bir hastanede gece nöbetçisi olan çalışan anestezi uzmanı 25 yaşındaki Büşra Muhcu odasında ölü bulundu. Bir yıllık evli olduğu öğrenilen Muhcu’nun kalp hastalığı nedeniyle bir süre önce ameliyat olduğu, ritim bozukluğunu dengelemek için kendine zaman zaman adrenalin enjekte ettiği iddia edildi.
Dün gece de yine kendine damar yolu açıp adrenalin enjekte ettiği öğrenilen Muhcu’nun fenalaşarak hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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