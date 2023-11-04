Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Açar: ASM'ler kapanıyor

Yayınlanma: 04.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 04.11.2023 - 03:00

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’nün aile hekimliği için açtığı 104 kadronun sadece odası, 19’unun da nüfusu bulunuyor. Kadrolara 45 kişi başvururken, ek yerleştirme sonuçlarına göre 4’ü yer değiştirmek için başvuran toplam 19 aile hekimi yerleşti.

Hekimlerin tercih listelerinde sözleşmesi imzalanan fakat mekânı bulunmayan pek çok ASM, “sanal ASM” olarak yer alıyor. Bu ASM’ler ile ilgili de listede, “Aile hekimleri birimleri odası bulunmayan pozisyonlar olup ASM, aile hekimleri tarafından temin edilecektir” notu yer alıyor. Yapılan atamalarda veya ek yerleştirmelerde ise bu yükü kaldırmak istemeyen hekimler, sanal ASM kadrolarını tercih etmiyor.

‘SANAL SİSTEM KALKMALI’

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Alper Tan Açar, “Yer değiştirenler bir elin parmaklarını geçmiyor. Başvuranların büyük bir kısmı yerleşmiyor. Bunun temel nedeni sanal ASM’ler. Bir hizmet sunulacaksa mekan olması lazım. Sanal ASM kavramının ortadan kalkmasını istiyoruz” dedi.

Kira artışları nedeniyle İstanbul’da geçen ay iki ASM’nin kapandığına dikkat çeken Açar, “Kiraya dayanamayan meslektaşlarımız sistemden çıkıyor, ASM’ler kapanıyor” ifadelerini kullandı.