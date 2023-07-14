CHP'li Aylin Yaman: Aile hekimi başına 3 bin 306 nüfus düşüyor

Yayınlanma: 14.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 14.07.2023 - 03:00

CHP Sağlık ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Yaman, “Sağlıkta Dönüşüm Programı”na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Program ile birinci basamak sağlık sisteminin bitirildiğini söyleyen Yaman, “Birinci basamak sağlık hizmetleri, toplumsal eşitlik ilkesine dayalı olarak sunulması gereken, kesintisiz, diğer basamaklarla tümleşik bir biçimde, ulaşılabilir bir hizmet olmalı ve yetkin kadrolarla ve kamucu bir yaklaşımla sunulmalı. Türkiye’de birinci basamak sağlık hizmetleri, kamu binalarının dışında, kiralanmış binalarda sunuluyor” diye konuştu.

(Aylin Yaman)



Aile hekimi başına 3 bin 306 nüfus düştüğünü, bu sayının AB ülkelerinde 1500-2 bin arasında değiştiğini kaydeden Yaman, “Bu özverili çalışılmaya rağmen hâlâ toplumun 15 yaş üstü kadınlarının yüzde 61’i hiçbir zaman smear; yüzde 65’i hiç mamografi taraması yaptırmadı. Tansiyon ölçümü, kan şekeri takibi gibi koruyucu uygulamalar hâlâ toplumun yarısına hiç uygulanmamaktadır” dedi.

"EK ÖDEME ZAMMI YOK"

Seyyanen yansıtılan ek ödeme zammı olan 8 bin liranın aile hekimlerine yansıtılmayacağını kaydeden Yaman, “Asgari ücret artışı, işyeri kiraları artış oranı çok daha yüksek. Hekimler, özel sektöre kaydı. Sonuç hiç şüphesiz halk sağlığı tehlikesi” ifadelerini kullandı.