Ankara Tabip Odası'nın raporu sağlıkta gerçeği gözler önüne serdi: Cerrahi tüm branşlar boş

Yayınlanma: 07.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 07.01.2024 - 03:00

Ankara Tabip Odası’nın (ATO) Eylül 2023 TUS sonuçlarını raporlaştırdı. Buna göre toplam 12 bin 128 TUS kontenjanının 9 bin 652’si tercih edilirken 2 bin 476 kadro da boş kaldı.

Adli Tıp Kurumu’nun 30 kontenjanının 30’u da dolarken, eğitim ve araştırma hastaneleri için açılan 4 bin 650 kontenjanının 3 bin 911’i doldu. Sağlık Bakanlığı adına tıp fakültelerine alınan 5 bin 988 kontenjanın ise 4 bin 654’ü doldu, 1334’ü boş kaldı. En yüksek puanla yerleştirme, 85 puanla Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi bölümüne yapıldı. Sınavda 80-85 arası puan alan adaylar deri ve zührevi hastalıklar, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, iç hastalıkları, radyoloji, nöroloji bölümlerini seçti. En çok tercih edilen bölümler fiziksel tıp ve rehabilitasyon, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi, çocuk ve ergen ruh sağlığı ve nükleer tıp oldu. Bu bölümlerde açılan kontenjanların tamamı doldu.

En az tercih edilen bölüm de çocuk sağlığı ve hastalıkları oldu. Bu bölüm için açılan 1359 kontenjanın 840’ı tercih edilmedi. 16 tıp fakültesinde çocuk sağlığı ve hastalıkları için açılan kontenjanın tamamı boş kaldı. Acil tıp ve cerrahi branşlar da tercih edilmeyen bölümlerden oldu. Acil tıp için 995 kontenjanın 356’sı tercih edilmedi. Beyin ve sinir cerrahisinde 274 kontenjanın 128’i, çocuk cerrahisinde 140 kontenjanın 89’u, genel cerrahide 386 kontenjanın 139’u, göğüs cerrahisinde 113 kontenjanın 43’ü, kalp damar cerrahisinde ise 140 kontenjanın 42’si tercih edilmedi.

ATO Yönetim Kurulu üyesi Asuman Doğan, “Cerrahi alanların artık hiç tercih edilmemesi ve çok düşük puanlarla buralara girilmesi ve girenlerin de yeterli bilgi, beceri ve donanıma sahip olmadan uzmanlık eğitimini tamamladığı düşünülürse sonuç endişe verici. Bu durum, ileride cerrah açığının çok olacağını göstermekte” dedi.